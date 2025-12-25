Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, με τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να συλλέγουν στοιχεία, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το voria, στο οπτικό υλικό, που δημοσιεύει η ΕΡΤ, καταγράφεται από παρακείμενο σημείο η λάμψη από την έκρηξη που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος.

Από την πυροδότηση του μηχανισμού προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε επτά αυτοκίνητα, σε καταστήματα και στις προσόψεις τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν οι κεντρικές τζαμαρίες και έπεσαν σοβάδες.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης ΕΔΩ

Πληροφορίες συσχετίζουν την έκρηξη με το ποινικό έγκλημα, ενώ φαίνεται να υπάρχουν ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη βόμβας τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εκκωφαντικός θόρυβος

Η ισχύς ήταν σίγουρα μεγάλη καθώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εισόδους τριών πολυκατοικιών και επτά αυτοκίνητα. Περίοικοι μιλούν για ένα πολύ δυνατό θόρυβο που τους σήκωσε από τα κρεβάτια.

«Πολύ μεγάλος θόρυβος, πολύ μεγάλη έκρηξη, νομίζαμε ότι γκρεμίστηκε το σπίτι», είπε στο STAR ένας άνδρας. «Νομίζαμε ότι βομβαρδίζεται ο τόπος», είπε μία άλλη κάτοικος.

Μια οικογένεια με μωρό 40 ημερών μένει ακριβώς πάνω από το σημείο που έγινε η έκρηξη και το αυτοκίνητό της υπέστη σοβαρές ζημιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7bb3ks663d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμφιβολίες για τον στόχο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η βόμβα μάλλον είχε τοποθετηθεί επί της οδού Σαλαμίνος και άρα όχι στην πρόσοψη της τράπεζας, στοιχείο που αν επιβεβαιωθεί θα αποτελεί ένδειξη πως οι δράστες δεν είχαν σκοπό το οικονομικό όφελος.

Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής έσπευσε αμέσως στο σημείο και περισυνέλλεξε υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, ωστόσο την υπόθεση φαίνεται πως έχει αναλάβει το «ελληνικό FBI». Οι αρχές θα εξετάσουν ενδελεχώς το οπτικό υλικό από όλες τις διαθέσιμες κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών.

Εξετάζεται σύνδεση του χτυπήματος με τον θάνατο της 39χρονης

Κάποια πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε «επαγγελματικό» εκρηκτικό μηχανισμό που προϋποθέτει προσεκτική τοποθέτηση. Πληροφορίες που επικαλείται το voria.gr κάνουν λόγο για ομοιότητες ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη βόμβας τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι σε εκείνο το περιστατικό έχασε τη ζωή της μια 39χρονη γυναίκα που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τότε συνελήφθησαν ένας 36χρονος στο όνομα του οποίου είχε δηλωθεί διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου είχαν βρεθεί ποσότητες εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές, καθώς και ένας 42χρονος που φερόταν να φιλοξενούσε την 39χρονη στο σπίτι του στη δυτική Θεσσαλονίκη.