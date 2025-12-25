Η έκρηξη σημειώθηκε σε τράπεζα στον Εύοσμο.

Τον δράστη ή τους δράστες που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο στη δυτική Θεσσαλονίκη, σήμερα τα ξημερώματα, αναζητούν οι Αρχές.

Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στην τράπεζα που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος και από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε 7 αυτοκίνητα, σε καταστήματα και στις προσόψεις τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν οι κεντρικές τζαμαρίες και έπεσαν σοβάδες.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο και οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και συνέλλεξαν στοιχεία, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

{https://www.youtube.com/watch?v=mRDoFsrLAbk}

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν επαγγελματικός και η τοποθέτησή του μια καλά σχεδιασμένη ενέργεια. Άλλες πληροφορίες συσχετίζουν την έκρηξη με το ποινικό έγκλημα, ενώ φαίνεται να υπάρχουν ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη βόμβας τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι σε εκείνο το περιστατικό έχασε τη ζωή της μια 39χρονη, η οποία μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό και συνελήφθησαν ένας 36χρονος στο όνομα του οποίου είχε δηλωθεί διαμέρισμα Airbnb όπου βρέθηκαν ποσότητες εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές και ένας 42χρονος που φερόταν να φιλοξενούσε την 38χρονη στο σπίτι του στη δυτική Θεσσαλονίκη, στον Δενδροπόταμο..

Πηγή voria.gr