Αιχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας αφήνει σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της Σύλβα.

Η Έλενα Ακρίτα σε μήνυμά της ευχαριστεί τα «περισσότερα κόμματα» αναφέροντας το κάθε ένα ξεχωριστά για τα συλλυπητήρια μηνύματά τους. Όχι όμως την κυβέρνηση.

«Τα περισσότερα κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις για το έργο και την προσφορά της Σύλβας Ακρίτα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας με μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, την τρίτη ηλικία, την απόσβεση χρεών Προσφύγων που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες και τον αντιδικτατορικό της αγώνα.

Η οικογένεια μας ευχαριστεί το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το Κίνημα Δημοκρατίας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid0u8QUnSDeAzUrDit9uE1N9TNhHeQyTb8CvMFxfGCsKD7xcaQmqd5AEeb2X9GnhM3ul}

Από την Νέα Δημοκρατία συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε μόνο ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε λόγο για «μία ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού που υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο με ήθος και συνέπεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων».