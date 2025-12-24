Η Σύλβα Ακρίτα πέθανε το βράδυ της Τρίτης.

Τη Δευτέρα θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, που πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών

Με ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα ενημέρωσε πως «Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών».

Πρόσθεσε ακόμα πως «για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής "Ελένη Αγάθωνος" το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς».

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162960113824177&set=a.10151100911149177}