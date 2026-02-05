Τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου βρέφους θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας στην είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός βρέφους μόλις έξι μηνών.

Σύμφωνα με το thebest.gr οι γονείς τ ανέφεραν ότι γύρω στις 5:00 το πρωί το παιδί ήταν καλά, ωστόσο δύο ώρες αργότερα το βρήκαν άσφυγμο και άτονο.

Αμέσως το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Αγρινίου, με την ομάδα διάσωσης να πραγματοποιεί διαρκώς καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο των ερευνών.