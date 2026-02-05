Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται απόψε (5/2), με χρηματικό έπαθλο στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (3/2) ένας τυχερός κέρδισε 1.056.568,57 ευρώ, ενώ άλλα δύο δελτία πήραν από 100.000.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.