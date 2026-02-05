Ο υπερτουρισμός φαίνεται πως απειλεί και την Ιαπωνία.

Οι αρχές σε μια πόλη κοντά στο όρος Φούτζι στην Ιαπωνία, ακύρωσαν το φετινό φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές, αφού η αύξηση του αριθμού των τουριστών είναι μη διαχειρίσιμη για τους ντόπιους.

Η εισροή τουριστών στην πόλη Φουτζιγιοσίντα έχει οδηγήσει σε χρόνια κυκλοφοριακή συμφόρηση και σκουπίδια, ενώ ορισμένοι κάτοικοι λένε ότι έχουν δει τουρίστες να παραβιάζουν ή να αφοδεύουν σε ιδιωτικούς κήπους. Η περιοχή είναι ένας δημοφιλής προορισμός κατά την άνοιξη, επειδή οι παγκοσμίου φήμης κερασιές της Ιαπωνίας είναι σε πλήρη άνθιση και μπορεί ο κόσμος να τις θαυμάσει με φόντο το όρος Φούτζι.

Ωστόσο, το γραφικό τοπίο της Φουτζιγιοσίντα απειλεί «την ήσυχη ζωή των πολιτών», εξήγησε ο δήμαρχος της πόλης. «Έχουμε έντονο το αίσθημα κρίσης. Για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών μας, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε την αυλαία του 10ετούς φεστιβάλ», δήλωσε ο δήμαρχος της Φουτζιγιοσίντα, Σιγκέρου Χοριούτσι, σε ανακοίνωσή του.

Τον Απρίλιο του 2016, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τις πύλες του πάρκου Arakurayama Sengen για να φιλοξενήσουν τουρίστες κατά την περίοδο των sakura (ανθών κερασιάς). Το πάρκο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης, με πολλά αξιόλογα τοπία για φωτογραφίες, ειδικά για instagram.

Οι αρχές της Φουτζιγιόσιντα άρχισαν να διοργανώνουν την ετήσια εκδήλωση στο πάρκο με την ελπίδα να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της περιοχής και να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών δημιουργώντας «μια ζωντανή ατμόσφαιρα στην περιοχή». Ωστόσο, οι αρχές αναφέρουν ότι ο αριθμός των επισκεπτών τα τελευταία χρόνια έχει «αυξηθεί δραματικά, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα της πόλης και με αποτέλεσμα τον υπερτουρισμό, ο οποίος έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής».

Πλέον, έως και 10.000 επισκέπτες συρρέουν στην πόλη καθημερινά κατά την περίοδο αιχμής της ανθοφορίας, προσθέτουν οι αρχές της Φουτζιγιόσιντα σε ανακοίνωσή τους. Αυτή η αύξηση «οφείλεται σε παράγοντες όπως το αδύναμο γιεν και η εκρηκτική δημοτικότητα που τροφοδοτείται από τα social media».

«Αφοδεύουν» σε ιδιωτικές αυλές

Οι αρχές της πόλης αναφέρουν ότι οι τουρίστες «άνοιγαν πόρτες ιδιωτικών σπιτιών χωρίς άδεια χρήσης της τουαλέτας», εισέβαλαν σε ιδιωτικούς χώρους, έριχναν σκουπίδια και «αφόδευαν σε ιδιωτικές αυλές και προκαλούσαν αναστάτωση όταν οι κάτοικοι τους έκαναν παρατήρηση».

Αν και το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί, η πόλη προετοιμάζεται για αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιαπωνικές αρχές αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση τουριστών που αγαπούν τη φωτογραφία.Το 2024, οι αξιωματούχοι μπλόκαραν ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία φωτογράφισης της Ιαπωνίας στο Φουτζικαβαγουτσίκο με ένα μεγάλο μαύρο φράγμα σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τους τουρίστες, που αγαπούν τη φωτογραφία.

Οι κάτοικοι του Φουτζικαβαγουτσίκο είχαν κατηγορήσει ξένους τουρίστες ότι έριχναν σκουπίδια και στάθμευαν παράνομα, καθώς αναζητούσαν την τέλεια φωτογραφία.

Προβλήματα υπερτουρισμού

Η Ιαπωνία δεν είναι η μόνη χώρα που κάνει προσπάθειες για να αποτρέψει τον υπερτουρισμό.

Τη Δευτέρα, οι ιταλικές αρχές εισήγαγαν τέλος 2 ευρώ για την πρόσβαση κοντά στην εμβληματική Φοντάνα ντι Τρέβι της Ρώμης, η οποία προηγουμένως ήταν δωρεάν για επισκέψεις. Οι αρχές αναφέρουν ότι το τέλος θα διατεθεί για τη διαχείριση του αριθμού των τουριστών και την άντληση κεφαλαίων για τη συντήρηση του μνημείου.

Στη Βενετία, οι ημερήσιοι εκδρομείς που ελπίζουν να επισκεφθούν την ιταλική πόλη ορισμένες ημέρες μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου θα πρέπει να πληρώσουν 5 ευρώ εάν κάνουν κράτηση εκ των προτέρων ή 10 ευρώ εάν κάνουν κράτηση τελευταία στιγμή.

Με πληροφορίες του BBC