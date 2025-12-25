Εικόνες χάους και καταστροφής ακολούθησαν μετά την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική.

Σοβαρά προβλήματα έφερε η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της Αττικής και εικόνες χάους σε πολλές περιοχές. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν κυρίως τα νότια προάστια και το κέντρο όπου πλημμύρισαν υπόγεια ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και αυτοκίνητα βυθίστηκαν στις λάσπες. Παράλληλα, σημειώθηκαν υπερχειλίσεις φρεατίων και αρκετές περιοχές αντιμετώπισαν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση.

Στον Άλιμο, οπισθοχώρησε η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας. Το απόγευμα της Τετάρτης, η Πυροσβεστική κλήθηκε στη Γούβα (οδός Αναξάρχου) στο Παγκράτι λόγω φουσκωμένων νερών που είχαν συνέπεια να κολλήσουν αυτοκίνητα. Στη ευρύτερη περιοχή (Βύρωνα, Παγκράτι, Νέο Κόσμο) καταγράφονται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντική αύξηση στη στάθμη και τη ροή του Ιλισού.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

To μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, δίνοντας περισσότερα στοιχεία για το πού θα βρέχει τις επόμενες μέρες, αλλά και το πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Από το βράδυ προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και απο τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.