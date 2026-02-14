Τι επισημαίνει για την πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη Ρωσία, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν προέβη σε μια αποκαλυπτική δήλωση στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, λέγοντας πως έχει ελάχιστες ελπίδες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρώντας πως δεν επιθυμεί ειρήνη.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera ο ίδιος επεσήμανε πως: «Όσο πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει στο πεδίο της μάχης, δεν έχει κανένα κίνητρο να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν για να τον αναγκάσουμε να μπει στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων», κατέληξε στη δήλωσή του.

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της διατλαντικής συμμαχίας μεταξύ 2009 και 2014, δήλωσε ότι θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση τόσο στο στρατιωτικό μέτωπο, με την παράδοση περισσότερων όπλων στην Ουκρανία, όσο και στο οικονομικό μέτωπο, με την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.