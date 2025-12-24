Σοβαρές καταγγελίες των αγροτών για προσπάθειες διάσπασης των μπλόκων.

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τις γιορτές δηλώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας που κάνουν σοβαρές καταγγελίες για προσπάθειες εξαγοράς συνειδήσεων, προκειμένου να διασπάσουν τα μπλόκα.

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα των αγροτών, καθώς αυτός αφορά την επιβίωσή τους, ενώ κατήγγειλαν προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων.

«Γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση, με λυτούς και δεμένους, με τηλέφωνα, με πιέσεις, με υποσχέσεις, να εγκαταλειφθούν τα μπλόκα, να φυλλορροήσουν, ή και να διαλυθούν. Τους λέμε ότι αυτή η προσπάθεια θα μείνει στο κενό, γιατί δίνουμε αγώνα επιβίωσης», τόνισε ο εκπρόσωπος της συντονιστικής επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας.

«Όλη αυτή η προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων, όλη η προσπάθεια των εκβιασμών και των απειλών δεν θα πτοήσουν τα μπλόκα. Πιστεύω ότι κανένας δεν θα φύγει ή θα προσπαθήσει να υπονομεύσει τον αγώνα των μπλόκων», συμπλήρωσε.

Στην τοποθέτησή του, ευχαρίστησε την κοινωνία «που στέκεται στο πλευρό μας, που δεν έπεσε στην παγίδα του κοινωνικού αυτοματισμού που από την πρώτη ημέρα παίζει η κυβέρνηση και η οποία εντάθηκε χθες και σήμερα με την έξοδο των εκδρομέων. Εντάθηκε στην προσπάθεια να χτυπήσουν τους αγρότες και τα μπλόκα, ταλαιπωρώντας χιλιάδες, ταλαιπωρώντας και τους αγρότες με την πολιτική τους. Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους και όχι εμείς, που έχουμε ανοίξει τα μπλόκα μας».

«Δεν έχουμε άλλα περιθώρια επιλογής πέρα από το να ικανοποιήσει η κυβέρνηση κάποια αιτήματα, να πάμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο», διεμήνυσε και τόνισε πως οι αγρότες δεν αρνήθηκαν ποτέ τον διάλογο. «Δεν εκβιάζουμε καμία κυβέρνηση, ούτε στείλαμε ποτέ κανένα τελεσίγραφο. Είμαστε οι πρώτοι που θα θέλαμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, είμαστε όμως αναγκασμένοι να μένουμε εδώ λόγω της αδιαλλαξίας της κυβέρνησης», επεσήμανε.

Ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, ανέφερε ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», προσθέτοντας πως οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της επιτροπής, κάλεσε σε συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων. Η εφαρμοζόμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα» και δυσκολεύει συνολικά τα λαϊκά στρώματα, πρόσθεσε.

Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου-Ιωαννίνων

Ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου-Ιωαννίνων δόθηκε στην κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να τοποθετήσουν τα τρακτέρ τους στην άκρη του οδοστρώματος.

Με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.