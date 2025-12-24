Στον Άλιμο ένας οδηγός χρειάστηκε να ανέβει στην οροφή του αυτοκινήτου του για να σωθεί από τους πλημμυρισμένους δρόμους μετά τη σφοδρή βροχόπτωση, που έπληξε την Αττική.

«Φούσκωσαν» τα φρεάτια από τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης την Αττική. Η έντονη βροχή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Παγκράτι, τον Βύρωνα και τη Δάφνη.

Στις περιοχές αυτές προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος λόγω της κακοκαιρίας. Η ξαφνική και έντονη νεροποντή που έπληξε το απόγευμα της Αττική «έπνιξε» το κέντρο της Αθήνας. Η λεωφόρος Αμαλίας έξω από την Βουλή, η Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και η πλατεία στο Μοναστηράκι πλημμύρισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6nhhzf5181?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θεατές στο ίδιο σκηνικό με πλημμυρισμένους δρόμους και οι κάτοικοι στα νότια προάστια με σοβαρά προβλήματα στην παραλιακή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 50 κλήσεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, τον Άλιμο και περιοχές των βορειοδυτικών προαστίων, για άντληση υδάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6n9alkuef5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον Άλιμο ένας οδηγός χρειάστηκε να ανέβει στην οροφή του αυτοκινήτου του για να σωθεί από τους πλημμυρισμένους δρόμους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6n89fn7y9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην οδό Λυσικράτους 56, η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας υποχώρησε από την σφοδρή νεροποντή. Οι κάτοικοι δήλωσαν στο Mega πως σε κάθε σφοδρή βροχόπτωση η είσοδος πλημμύριζε αλλά αυτή τη φορά καταστράφηκε τελείως καθώς έπεσε ο τοίχος και τα νερά πέρασαν μέσα στην πολυκατοικία. Το σκηνικό συνέβη μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6lfkt6b44h?integrationId=40599y14juihe6ly}