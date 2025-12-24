«Φούσκωσαν» τα φρεάτια από τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης την Αττική. Η έντονη βροχή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Παγκράτι, τον Βύρωνα και τη Δάφνη.
Στις περιοχές αυτές προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος λόγω της κακοκαιρίας. Η ξαφνική και έντονη νεροποντή που έπληξε το απόγευμα της Αττική «έπνιξε» το κέντρο της Αθήνας. Η λεωφόρος Αμαλίας έξω από την Βουλή, η Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και η πλατεία στο Μοναστηράκι πλημμύρισε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-df6nhhzf5181?integrationId=40599y14juihe6ly}
Θεατές στο ίδιο σκηνικό με πλημμυρισμένους δρόμους και οι κάτοικοι στα νότια προάστια με σοβαρά προβλήματα στην παραλιακή.
Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 50 κλήσεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, τον Άλιμο και περιοχές των βορειοδυτικών προαστίων, για άντληση υδάτων.
{https://exchange.glomex.com/video/v-df6n9alkuef5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στον Άλιμο ένας οδηγός χρειάστηκε να ανέβει στην οροφή του αυτοκινήτου του για να σωθεί από τους πλημμυρισμένους δρόμους.
{https://exchange.glomex.com/video/v-df6n89fn7y9t?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στην οδό Λυσικράτους 56, η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας υποχώρησε από την σφοδρή νεροποντή. Οι κάτοικοι δήλωσαν στο Mega πως σε κάθε σφοδρή βροχόπτωση η είσοδος πλημμύριζε αλλά αυτή τη φορά καταστράφηκε τελείως καθώς έπεσε ο τοίχος και τα νερά πέρασαν μέσα στην πολυκατοικία. Το σκηνικό συνέβη μέσα σε μόλις 10 λεπτά.
{https://exchange.glomex.com/video/v-df6lfkt6b44h?integrationId=40599y14juihe6ly}