Με ανοιξιάτικο καιρό θα πετάξουμε χαρταετό, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το καιρό του τριημέρου.

Τα τερτίπια του καιρού δεν έχουν τελειωμό καθώς μέχρι να φτάσουμε στην Καθαρά Δευτέρα 2026 θα έχουν προηγηθεί μια σειρά από φαινόμενα που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο περιγράφονται με τον εύστοχο τίτλο «τρεις εποχές (φθινόπωρο, χειμώνας και άνοιξη) σε τέσσερις ημέρες (20-23/2/2026)».

Ο καιρός μας δείχνει τα «δόντια» του από νωρίς σήμερα με την κακοκαιρία να κάνει δυναμικά την εμφάνισή της από την Δυτική Ελλάδα και από τις 6 το απόγευμα τα φαινόμενα ξεκίνησαν και στην Αττική. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του η Αττική θα έχει μια «σχετικά μικρής διάρκειας βροχοκαταιγίδα» ενώ όπως «οι αξιόλογης έντασης βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές - βραδινές ώρες στο Β. Αιγαίο και κυρίως σε Α. Μακεδονία και Θράκη.».

Εξίσου δύσκολο καιρικά θα είναι και το σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θράκη καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ενώ την Κυριακή αναμένεται και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Και όμως το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει και η Καθαρά Δευτέρα θα μας ανταμείψει με μια λιακάδα και με συνθήκες άνοιξης ιδανικές για το πέταγμα χαρταετού. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει θα έχουμε «ανοιξιάτικες συνθήκες στη διάρκεια της ημέρας» με την υποσημείωση όμως ότι αναμένεται «παγωνιά τη νύχτα και νωρίς το πρωί».

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών - Πώς θα πετάξουμε χαρταετό

Παρασκευή, 20/2

- Το γρήγορο πέρασμα του μετώπου από την ηπειρωτική Ελλάδα που θα προκαλέσει τοπικού χαρακτήρα, μικρής διάρκειας, αλλά αξιόλογης έντασης φαινόμενα.

- Η απογευματο - βραδινή αξιόλογης έντασης αλλά σχετικά μικρής διάρκειας βροχοκαταιγίδα της Αττικής.

- Οι αξιόλογης έντασης βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές - βραδινές ώρες στο Β. Αιγαίο και κυρίως σε Α. Μακεδονία και Θράκη.

- Οι ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στα ανατολικά (ένταση 7 με 8 μποφόρ).

Σάββατο, 21/2

- Οι ισχυρές βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στη Θράκη που είναι πιθανό να επιδεινώσουν την κατάσταση από πλευράς ανόδου της στάθμης των νερών στον Έβρο. Η εκδήλωση των ίδιων φαινομένων στη γειτονική Βουλγαρία είναι ανησυχητική.

- Η εκδήλωση αξιόλογης έντασης βροχών και τοπικών καταιγίδων στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κυριακή, 22/2

- Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

- Η εκδήλωση αξιόλογου υετού στην Εύβοια, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα, 23/2

-Η παγωνιά τη νύχτα και νωρίς το πρωί και οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη διάρκεια της ημέρας.