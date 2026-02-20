Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα μάθουμε τους αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Μια ακόμη νέα κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 52 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σεβόμενη αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Επίσης ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.