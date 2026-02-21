Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί μια ημέρα γιορτής, πνευματικής περισυλλογής και κοινωνικής συμμετοχής.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της Χριστιανικής Ορθόδοξης παράδοσης και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη Δευτέρα που ανοίγει τη Σαρακοστή, δηλαδή 48 ημέρες πριν το Πάσχα.

Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της περιόδου νηστείας, πνευματικής καθάρσεως και εσωτερικής ανανέωσης για τους πιστούς.

Το όνομα «Καθαρά» αναφέρεται στην καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, καθώς η εκκλησία προτρέπει τους ανθρώπους να απαλλαγούν από αμαρτίες και κακές συνήθειες, ξεκινώντας μια πνευματική πορεία προς το Πάσχα.

Η Καθαρά Δευτέρα συνδυάζει τόσο θρησκευτικά όσο και λαογραφικά στοιχεία. Θρησκευτικά, οι πιστοί εισέρχονται στην περίοδο της νηστείας, η οποία χαρακτηρίζεται από αποχή από κρέας, γαλακτοκομικά και αυγά, ενώ η διατροφή περιορίζεται κυρίως σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ψάρια. Η νηστεία θεωρείται όχι μόνο σωματική αλλά και πνευματική, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοσυγκράτησης και της ψυχικής καθαρότητας.

Παράλληλα, η ημέρα συνοδεύεται από έντονες λαϊκές παραδόσεις. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα είναι το πέταγμα του χαρταετού, που συμβολίζει την ελευθερία, την ψυχική ανάταση και την προσπάθεια του ανθρώπου να ανυψώσει τη διάθεσή του πάνω από τα καθημερινά προβλήματα.

Επίσης, οι οικογένειες και οι φίλοι συνηθίζουν να κάνουν πικνίκ στη φύση, τρώγοντας παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα, όπως λαγάνα (ένα ειδικό ψωμί χωρίς προζύμι), ελιά, ταραμά, χαλβά, φρέσκα φρούτα και διάφορα θαλασσινά. Το γεύμα και η παρέα με τους αγαπημένους ενισχύουν το πνεύμα κοινότητας και χαράς.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι, επίσης, μια μέρα που συνδέεται με την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης, καθώς τα έθιμα λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους, σε λιβάδια και πάρκα. Το πέταγμα χαρταετού παράλληλα με την ευλογία της νηστείας δημιουργεί μια αίσθηση ανανέωσης τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον γύρω του.

Είναι μια αφετηρία που προετοιμάζει τους πιστούς για τη Μεγάλη Σαρακοστή και το Πάσχα, προσφέροντας χρόνο για εσωτερική αναθεώρηση, καθαρότητα και ανανέωση.