Η 25χρονη είναι παραπληγική και έχει αποφασίσει για το τέλος της ζωής της.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, σε μια ιστορική απόφαση, απέρριψε την έφεση πατέρα μιας 25χρονης παραπληγικής γυναίκας, ο οποίος αντιτίθεται στην πρόσβασή της στην ευθανασία, ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει το Reuters το 2021, η Ισπανία έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία νομιμοποίησε την ευθανασία για άτομα με ανίατες ή σοβαρά εξουθενωτικές παθήσεις που επιθυμούν να τερματίσουν τη ζωή τους. Το 2024, 426 άτομα επέλεξαν την ευθανασία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Πάντως σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η 25χρονη η οποία πάσχει από ψυχιατρική ασθένεια, επιχείρησε αρκετές φορές να αυτοκτονήσει με υπερβολική δόση φαρμάκων πριν πηδήξει από το παράθυρο του πέμπτου ορόφου τον Οκτώβριο του 2022, μια πράξη που την άφησε παραπληγική και με χρόνιους πόνους.

Τον Ιούλιο του 2024, μια εξειδικευμένη επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην περιοχή της, την Καταλονία, ενέκρινε το αίτημά της για ευθανασία. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για τις 2 Αυγούστου 2024, αλλά ο πατέρας της την έχει μπλοκάρει.

Οι ιατρικές αναφορές περιστατικών αναφέρουν ότι η ασθενής υποφέρει από σοβαρό, χρόνιο και εξουθενωτικό πόνο από τον τραυματισμό της, χωρίς πιθανότητα βελτίωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πατέρας, υποστηριζόμενος από την υπερσυντηρητική ομάδα Abogados Cristianos («Χριστιανοί Δικηγόροι»), υποστήριξε ότι η ψυχική ασθένεια της κόρης του θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να λάβει μια ελεύθερη και τεκμηριωμένη απόφαση για το πώς να τερματίσει τη ζωή της.

Αρκετά κατώτερα δικαστήρια υποστήριξαν την υπόθεσή της και σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο (το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας), έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παρόλο που η χώρα υποστηρίζει σε γενικές γραμμές το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη θνησιμότητα, ο νόμος περί ευθανασίας θεσπίστηκε μετά από χρόνια έντονης αντίθεσης από συντηρητικά κόμματα και την Καθολική Εκκλησία, η οποία ιστορικά έχει διαμορφώσει τις δημόσιες συμπεριφορές σε ζητήματα θανάτου.

Οι δικηγόροι της οργάνωσης Cristianos δήλωσαν την Παρασκευή ότι θα παραπέμψουν την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτούς τους γονείς. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά τους να σώσουν τη ζωή της κόρης τους», δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας, Πολόνια Καστεγιάνος.