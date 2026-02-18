Πάνω από 20.000 ευρώ η ζημιά για το πολυτελές ξενοδοχείο όπου συνελήφθη.

Ένας 20χρονος Ισπανός είχε καταφέρει να μένει σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων, όπου η διανυκτέρευση κόστιζε έως και 1.000 ευρώ τη βραδιά, πληρώνοντας μόλις ένα λεπτό, καθώς είχε χακάρει πλατφόρμα κρατήσεων.

Η ισπανική αστυνομία τον συνέλαβε σε ξενοδοχείο στη Μαδρίτη, όπου είχε μείνει και παλιότερα, κοστίζοντας στην επιχείρηση πάνω από 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατανάλωνε προϊόντα από το mini bar, ενώ άφηνε και άλλους λογαριασμούς απλήρωτους. Η τελευταία κράτηση που είχε κάνει εκεί ήταν για τέσσερις διανυκτερεύσεις, που κανονικά κοστίζουν 4.000 ευρώ.

Εκτιμάται ότι ο νεαρός είχε χακάρει το σύστημα πληρωμών της πλατφόρμας, τροποποιώντας τη διαδικασία επικύρωσης. Έτσι, η συναλλαγή του έπαιρνε έγκριση, παρότι εκείνος κατέθετε μόλις ένα λεπτό του ευρώ από το ποσό της χρέωσης. «Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε έγκλημα με αυτή τη μέθοδο», ανέφερε η ισπανική αστυνομία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 20χρονο- που χρησιμοποιούσε την πραγματική ταυτότητά του στις κρατήσεις- ξεκίνησε όταν η ιστοσελίδα ανέφερε ύποπτη δραστηριότητα, στις αρχές του μήνα. Αρχικά, οι συναλλαγές εμφανίζονταν να είχαν ολοκληρωθεί σωστά, όμως λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε η παρατυπία, όταν η πλατφόρμα μετέφερε στον λογαριασμό του ξενοδοχείου το πραγματικό ποσό που είχε καταβληθεί. Τέσσερις ημέρες αργότερα, η αστυνομία εντόπισε τον 20χρονο στο πολυτελές ξενοδοχείο της Μαδρίτης και τον συνέλαβε.

Πηγή: BBC