Εκπλήξεις κρύβει ο καιρός τις επόμενες μέρες όσο πηγαίνουμε προς την Πρωτοχρονιά 2026.

Εκπλήξεις με χιόνια και κρύο κρύβει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Ο καιρός προς το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση με ψυχρές αέριες μάζες να μπαίνουν στη χώρα μας και τα χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, «μας έρχονται πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της βόρειας Ευρώπης. Μετά και το πέρασμα αυτών των κακοκαιριών, θα επικρατήσει ένα ατμοσφαιρικό βουνό προς την περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης και θα ωθήσει πολικής προέλευσης μάζες οι οποίες θα φθάσουν μέχρι και τη χώρα μας με αποτέλεσμα στην αλλαγή της χρονιάς, τα χιόνια να κατέβουν σε χαμηλό υψόμετρο.

Δεν αποκλείεται ακόμη και στην Αττική να έχουμε χιονοεκπλήξεις στην αλλαγή του χρόνου. Όσοι αναμένεται να κινηθούν να ειναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Είναι σίγουρο οτι θα κατέβει το κρύο προς το τέλος του έτους. Ακόμη όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το θέμα των χιονοπτώσεων και προφανώς οι όποιες ανακοινώσεις βγουν για χιονοπτώσεις, θα βγουν την τελευταία στιγμή».

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα βόρεια και το Αιγαίο – Αλλαγή σκηνικού από την Παρασκευή

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Χριστούγεννα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως έως τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Στην κεντρική Μακεδονία τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα.

Ωστόσο, από την Παρασκευή και μετά αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με την επικράτηση ισχυρών βοριάδων έως 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Σποραδικές καταιγίδες και βροχές προβλέπονται σήμερα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν έως το απόγευμα και κατά τόπους θα είναι ισχυρά.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκαλα), τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα) και τη δυτική Πελοπόννησο, οι βροχές και οι καταιγίδες πιθανώς θα είναι ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Οι άνεμοι στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 10 έως 13°C, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 16 έως 17°C, στην ανατολική νησιωτική χώρα από 18 έως 19°C και στην Κρήτη γύρω στους 20°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και το πρωί κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.