Κτηνίατρος εξηγεί πώς επηρεάζουν τον ύπνο μας οι σκύλοι και οι γάτες.

Εκτιμάται ότι περίπου οι μισοί κηδεμόνες ζώων κοιμούνται με τον σκύλο ή τη γάτα τους. Για τους περισσότερους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κατοικίδια μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο, να πυροδοτήσουν αλλεργίες, ή να φέρουν στο κρεβάτι ψύλλους, τσιμπούρια και μικρόβια.

Όλα αυτά βέβαια μπορούν να αντιμετωπιστούν φροντίζοντας να είναι υγιές το κατοικίδιό μας και εάν δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που ελαχιστοποιούν τη διατάραξη του ύπνου, επισημαίνει η Τζέιν Σάικς, καθηγήτρια Κτηνιατρικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Ντέιβις), σε άρθρο της στην Washington Post και απαντά σε τέσσερις βασικές ερωτήσεις για αυτό το θέμα.

Υπάρχουν οφέλη για την υγεία;

Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Εκπαιδευμένοι σκύλοι βοηθοί μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από εφιάλτες σε ανθρώπους με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Επίσης, ο ύπνος με κατοικίδια μπορεί να μειώσει το άγχος και τη μοναξιά.

Ανάμεσα στα πιθανά οφέλη από τη στενή επαφή με κατοικίδια- συμπεριλαμβανομένου του ύπνου μαζί τους- είναι η βελτίωση της καρδιοαγγειακής υγείας, ιδιαίτερα η μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τα κατοικίδια επηρεάζουν τον ύπνο μας;

Ναι. Ένα κατοικίδιο στο κρεβάτι μας μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και έχει αποδειχθεί ότι αν δεν κοιμόμαστε καλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας. «Οποιαδήποτε οφέλη για την υγεία από την επαφή με κατοικίδια είναι πιθανό να ακυρωθεί εάν δεν απολαμβάνουμε ποιοτικό ύπνο», επισημαίνει η Άλισον Μπράγκερ, η οποία μελετά τους κύκλους του ύπνου στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ, στο Γουέστ Πόιντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ύπνος μας είναι πιο πιθανό να διαταραχθεί εάν στο κρεβάτι μας βρίσκεται ένας πολύ μεγαλόσωμος ή υπερκινητικός σκύλος, πολλά ζώα ή κάποιο άρρωστο, ένα κουτάβι που πρέπει να το βγάζουμε έξω συχνά, κάποιο κατοικίδιο που είναι ξαπλωμένο πολύ κοντά μας (ίσως ακόμα και πάνω στο πρόσωπό μας) ή μία γάτα.

Η γάτα είναι πιο πιθανό να διαταράξει τον ύπνο μας σε σχέση με τον σκύλο, γιατί είναι πιο δραστήριες τη νύχτα, επειδή για παράδειγμα μπορεί να πατάνε πάνω μας, να περπατούν πέρα- δώθε ή να ρίχνουν επίτηδες πράγματα κάτω. Οι σκύλοι από την άλλη μπορεί να τραντάζονται ή να κουνάνε τα πόδια τους όταν κοιμούνται, με αποτέλεσμα να διαταράσσουν τον ύπνο μας ακόμα και 20 φορές μέσα σε μια νύχτα.

Από την άλλη, αν ήδη δεν κοιμόμαστε καλά, το να μοιραζόμαστε το κρεβάτι μας με το κατοικίδιό μας μπορεί να μην επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο σας. Για τις γυναίκες (που είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από αϋπνία σε σύγκριση με τους άνδρες) και τα άτομα με χρόνιους πόνους, η χαλαρωτική επίδραση ενός κατοικίδιου στο κρεβάτι μπορεί ακόμα και να βελτιώσει τον ύπνο.

Μπορεί να προκληθούν άλλα προβλήματα υγείας;

Τα κατοικίδια μπορεί να φέρουν στο κρεβάτι από φυτά μέχρι σπόρια μούχλας, που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Επίσης, μπορεί να έχουν φέρουν ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους, που μεταδίδουν ασθένειες.

Ο ύπνος με τα κατοικίδια μπορεί να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο για βακτηριακές λοιμώξεις τους ανοσοκατεσταλμένους, όσους έχουν ανοιχτές πληγές ή χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές. Επίσης, καλό είναι να μην αφήνουμε τα κατοικίδιά μας να κοιμούνται με βρέφη.

Πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολο

Πρώτα από όλα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κρεβάτι μας είναι αρκετά μεγάλο. Για την ελαχιστοποίηση των αλλεργιογόνων, των παράσιτων και των βακτηρίων, καλό είναι να πλένουμε και να αλλάζουμε τα σεντόνια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή πιο συχνά αν το κατοικίδιό μας περνάει πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, χάνει πολύ τρίχωμα ή έχει αρρωστήσει.

Επίσης, πρέπει να κάνουμε τακτικά μπάνιο το κατοικίδιό μας. Επειδή οι περισσότερες γάτες είναι απρόθυμες, καλό είναι να τις σκουπίζουμε με ένα καθαρό, υγρό πανί προτού κοιμηθούμε, ενώ συμβουλευόμαστε τον κτηνίατρό μας για την αποπαρασίτωση.

Βγάζουμε τον σκύλο μας βόλτα λίγο προτού πέσουμε για ύπνο. Έπειτα από λίγη άσκηση, μπορεί επίσης να κοιμάται πιο ήσυχα. Τέλος, πρέπει να υιοθετήσουμε μια ρουτίνα ύπνου, ώστε να βοηθήσουμε το κατοικίδιό μας να ηρεμεί.