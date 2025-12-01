Πώς μπορούμε να δείξουμε στους σκύλους την αγάπη μας με τρόπο που είναι βέβαιο ότι θα καταλάβουν. Οι 4 πιο βασικοί τρόποι.

Οι πράξεις των ανθρώπων, τα χάδια, οι βόλτες, η φροντίδα είναι οι τρόποι μεταφοράς του μηνύματος της αγάπης, και τα σκυλιά το αντιλαμβάνονται μέσα από τη δική τους «γλώσσα». Κουνιστές ουρές, γλειψίματα και χαρούμενη στάση σώματος.

Κάθε σκύλος δένεται με διαφορετικό τρόπο και ρυθμό. Ειδικά όταν πρόκειται για σκυλιά διάσωσης μπορεί να χρειαστούν μέρες ή και μήνες για να νιώσουν ασφάλεια και αγάπη.

Έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι και σκύλοι παράγουν «χαρούμενες» ορμόνες όταν είναι μαζί, επιβεβαιώνοντας τον κοινό δεσμό.

Όπως αναφέρει και ο νευροεπιστήμονας Gregory Berns, οι σκύλοι μας αγαπούν όχι μόνο για το φαγητό, αλλά για τη συντροφικότητα και τον δεσμό που μοιραζόμαστε.

Πώς να δείξετε στο σκύλο σας ότι τον αγαπάτε

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν τη δική τους «γλώσσα αγάπης» για να δίνουν και να δέχονται στοργή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επικοινωνία

Σύμφωνα με το NPR, οι πράξεις αγάπης είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάτε τη δύναμη του να λέτε στο σκυλί σας ότι το αγαπάτε, ειδικά με έναν χαρούμενο τόνο.

Ο Berns διαπίστωσε ότι όταν οι σκύλοι έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα σε φαγητό ή λεκτικό έπαινο από τον αγαπημένο τους άνθρωπο, σχεδόν όλοι επέλεξαν τον έπαινο.

«Ξέρουμε πώς νιώθουμε όταν κάποιος μάς επαινεί. Υπάρχει ένα θετικό συναίσθημα. Ίσως κάτι παρόμοιο αισθάνονται και οι σκύλοι».

Οι σκύλοι όταν έχουν στενή σχέση με τον άνθρωπό τους ανταποκρίνονται θετικά και στο βλέμμα, συχνά πλησιάζοντας ή ακουμπώντας με το πόδι για χάδια.

Παρόλα αυτά το έντονο βλέμμα μπορεί να θεωρηθεί απειλητικό στη «γλώσσα» των σκύλων, οπότε χρησιμοποιήστε το με μέτρο και μόνο με σκυλιά που σας εμπιστεύονται.

Λιχουδιές

Λένε ότι «ο δρόμος προς την καρδιά ενός σκύλου περνάει από το στομάχι» και όντως υπάρχει αλήθεια μέσα σε αυτό.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι λιχουδιές είναι και το καλύτερο μέσο εκπαίδευσης και απαραίτητες για κάθε κηδεμόνα.

Σεβασμός

Ο σεβασμός είναι από τις σημαντικότερες βάσεις για έναν ισχυρό δεσμό με τον σκύλο.

Έρευνα δείχνει ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στις σχέσεις ανθρώπου–σκύλου ενισχύει την εμπιστοσύνη, το αίσθημα ασφάλειας και την εξάρτηση στη σχέση.

Τρόποι έκφρασης σεβασμού:

Δώστε προσοχή στη γλώσσα σώματος Μην επιβάλλεστε ούτε αφαιρείτε αντικείμενα βίαια Γνωρίστε τις «ζώνες απαγορευμένου αγγίγματος» Αποφύγετε τιμωρία, φωνές ή εκφοβισμό Χαϊδέψτε με προσοχή Εκπαιδεύστε τα παιδιά για σωστή αλληλεπίδραση Ζητήστε από τους επισκέπτες να κάνουν το ίδιο

Χαϊδέματα

Για σκύλους που αγαπούν τη σωματική επαφή, ένα απαλό χτύπημα, ένα χάδι στο αυτί ή ένα τρίψιμο στην κοιλιά είναι μια πραγματική δήλωση αγάπης. Δεν αγαπούν όμως όλοι οι σκύλοι το άγγιγμα όπως το ίδιο ισχύει και στους ανθρώπους.

Αν όμως το σκυλί σας κολλάει πάνω σας, ξαπλώνει δίπλα σας ή κουνάει ολόκληρο το σώμα όταν σας βλέπει, κατά πάσα πιθανότητα λατρεύει τη φυσική στοργή.

Ιδανικές περιοχές για χάδια:

Αυτιά Δύσκολα σημεία όπως γύρω από τον λαιμό και κάτω από το κολάρο Στήθος Άνω πλάτη

Περιοχές που συνήθως δεν τους αρέσει να αγγίζονται:

Ουρά Βουβωνική χώρα Κάτω πόδια

Πώς λένε οι σκύλοι «σ’ αγαπώ»;

Τα γλειψίματα, το έντονο κούνημα της ουράς ακόμα και το χαμόγελο είναι ενδεικτικοί τρόποι. Η αγάπη φαίνεται και μέσα στην καθημερινότητά τους. Ότι μένουν κοντά στο αφεντικό τους στο παιχνίδι, αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά των ανθρώπων τους και ανυπομονούν να τους ακολουθήσουν παντού αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Πώς να κάνω τον σκύλο μου να νιώθει ασφαλής;

Η απάντηση είναι η σταθερή καθημερινή ρουτίνα.

Τα σκυλιά θέλουν να ξέρουν τι να περιμένουν όπως και να έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα. Πρωινή βόλτα, πρωινό, παιχνίδι πριν φύγετε για δουλειά.

Τέλος, ποτέ μην χρησιμοποιείτε σωματική ή λεκτική τιμωρία. Πιθανόν να δημιουργήσει φόβο ακόμα και πιθανή επιθετικότητα.

Χρησιμοποιήστε θετική ενίσχυση για να διδάξετε επιθυμητές συμπεριφορές και να ενισχύσετε τον δεσμό σας.

Πηγή: Pet MD