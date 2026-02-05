Πλήρως εξοπλισμένη η κάψουλα για αστέγους.

Οι «κάψουλες» ύπνου για αστέγους που εγκαταστάθηκαν στο Σκέγκνες της Αγγλίας έχουν σημειώσει σημαντική επιτυχία από την έναρξη της λειτουργίας τους τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Πρόκειται για αυτόνομες μονάδες προσωρινής στέγασης, σχεδιασμένες ειδικά για ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, προσφέροντάς τους όχι μόνο προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητα.

Κάθε κάψουλα είναι εξοπλισμένη με κρεβάτι, τουαλέτα, φωτισμό και θύρα φόρτισης USB, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των χρηστών. Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο Γουίλιαμ Γκρέι, αρμόδιο για θέματα κοινοτήτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Ανατολικού Λίντσεϊ, οι κάψουλες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αστέγων και έχουν ήδη προσφέρει σε πολλούς ανθρώπους έναν ασφαλή και αξιοπρεπή προσωρινό χώρο διαμονής.

Η επένδυση για την αγορά και την εγκατάσταση των τεσσάρων καψουλών ανήλθε στις 70.000 λίρες, ενώ η ετήσια συντήρησή τους υπολογίζεται στις 10.000 λίρες. Το συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο χρησιμοποιεί τις μονάδες καθημερινά, γεγονός που υπογραμμίζει τη χρησιμότητά τους.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα με τους αστέγους εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο στην περιοχή: 167 άτομα εντοπίστηκαν να κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους την περίοδο 2023-24 και 152 άτομα στους πρώτους εννέα μήνες του 2024-25. Σε αυτό το πλαίσιο, το πιλοτικό πρόγραμμα των καψουλών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ υπάρχει η προοπτική επέκτασής του σε περισσότερες περιοχές, εφόσον συνεχίσει να αποδίδει.

Οι κάψουλες σχεδιάστηκαν από τη φιλανθρωπική οργάνωση Amazing Grace Spaces, με έδρα το Νιούπορτ της Νότιας Ουαλίας. Ο Στιούαρτ Τζόνσον από την οργάνωση τόνισε πως ένα ασφαλές μέρος για ύπνο είναι πολύ σημαντικό για τους αστέγους, καθώς συχνά γίνονται στόχος επιθέσεων όταν βρίσκονται εκτεθειμένοι στον δρόμο.

Όπως επισημαίνει και ο Γκρέι, ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς η προσωρινή φιλοξενία, αλλά η εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων. Οι τοπικές αρχές καλούν όσους χρειάζονται βοήθεια να επικοινωνήσουν μαζί τους, ώστε να λάβουν την υποστήριξη που απαιτείται για μια πιο σταθερή και ανθρώπινη ζωή.