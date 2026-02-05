Στην Κούβα έχουν προκληθεί σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, που έχουν οδηγήσει σε πολύωρες διακοπές ρεύματος, ακόμη και στην πρωτεύουσα Αβάνα, ενώ αυξήθηκαν απότομα οι τιμές σε τρόφιμα και μεταφορές.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής «κατάρρευσης» στην Κούβα, εάν δεν καλυφθούν οι ενεργειακές της ανάγκες, μετά τις κινήσεις Τραμπ να εμποδίσει να φθάνει πετρέλαιο - περιλαμβανομένου αυτού της Βενεζουέλας - στο νησί της Καραϊβικής και την απειλή επιβολής δασμών σε οποιαδήποτε χώρα δεν υπακούσει. Η Μόσχα, πάντως, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ είναι «εξαιρετικά ανήσυχος για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα», η οποία, όπως είπε, «θα επιδεινωθεί εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες της σε πετρέλαιο».

Ο Ντουζαρίκ υπενθύμισε ότι εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλεί στον τερματισμό του εμπορικού εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα.

«Ο γενικός γραμματέας καλεί όλα τα μέρη να επιδιώξουν τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και η Κούβα βρίσκονται σε αντιπαράθεση από την Κουβανική Επανάσταση το 1959, όταν ο Φιντέλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία και η σοσιαλιστική κυβέρνησή του εθνικοποίησε επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων. Η Ουάσινγκτον απάντησε με οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες το 1962 αυστηροποιήθηκαν σε πλήρες εμπάργκο.

Το νησί της Καραϊβικής βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπο με σοβαρή οικονομική κρίση και βασιζόταν στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μέχρι που οι αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε στρατιωτική επιχείρηση στην κατοικία του στο Καράκας τον περασμένο μήνα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ανέλαβε τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας και υποσχέθηκε να το στερήσει από την Κούβα. Έχει χαρακτηρίσει την Κούβα «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι επιθυμεί «να κάνει μια συμφωνία» με την ηγεσία της, χωρίς να διευκρινίσει ποια θα μπορούσε να είναι αυτή.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με δασμούς κάθε χώρα που θα προσπαθήσει να βοηθήσει, προκαλώντας ανησυχία στο Μεξικό, το οποίο σήμερα αποτελεί τον βασικό προμηθευτή πετρελαίου της Κούβας.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά μέσα για να διασφαλίσει τη συνέχιση των αποστολών αργού πετρελαίου στην Κούβα. Προειδοποίησε για ανθρωπιστική κρίση στο νησί, ωστόσο τόνισε ότι δεν θέλει να θέσει τη χώρα της «σε κίνδυνο, όσον αφορά τους δασμούς».

Η Σέινμπαουμ πρόσθεσε ότι το Μεξικό θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα αυτή την εβδομάδα και επιδιώκει συμφωνία με την Ουάσινγκτον ώστε να μπορέσει να στείλει και πετρέλαιο. «Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία πάνω σε αυτό», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καταδίκασε την περασμένη εβδομάδα την απειλή του Τραμπ για δασμούς, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει «να πνίξει» την κουβανική οικονομία με ένα «ψευδές και αβάσιμο πρόσχημα». Η χώρα κήρυξε επίσης «διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δηλώνοντας ότι η κίνηση του Τραμπ συνιστά «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή».

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Μεξικό προμήθευε περίπου το 44% των εισαγωγών πετρελαίου της Κούβας, ενώ η Βενεζουέλα παρείχε το 33% μέχρι τον περασμένο μήνα.

Περίπου 10% προέρχεται από τη Ρωσία και μικρότερη ποσότητα από την Αλγερία.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται επίσης στοιχεία της εταιρείας Kpler, σύμφωνα με τα οποία, στις 30 Ιανουαρίου, η Κούβα διέθετε αποθέματα πετρελαίου επαρκή μόνο για 15 έως 20 ημέρες με τα σημερινά επίπεδα ζήτησης.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα

Η Ρωσία έχει προμηθεύσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια πετρέλαιο στην Κούβα και θα συνεχίσει να το κάνει, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κούβα Βίκτορ Κορονέλι.

«Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί», δήλωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν συνομιλίες «με τα πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην Κούβα».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters