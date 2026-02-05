Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θανάσιμο τραυματισμό Γερμανού ελεγκτή εισιτηρίων στα τρένα από Έλληνα ύστερα από ξυλοδαρμό.

Νέα δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη θανατηφόρα επίθεση που δέχθηκε ελεγκτής από επιβάτη σε περιφερειακό τρένο στη Γερμανία, στη διαδρομή μεταξύ Ρηνανίας-Παλατινάτου και Ζάαρλαντ. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και έχει τεθεί σε προφυλάκιση ένας 26χρονος Έλληνας υπήκοος.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το βράδυ της Δευτέρας (2/2) ο 36χρονος Σερκάν Τσ. δέχθηκε επίθεση από τον 26χρονο κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό συρμό που μόλις είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, με τελικό προορισμό το Χόμπουργκ στο Ζάαρλαντ.

Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια μιας παρέας τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών και τότε προκλήθηκε ένταση, καθώς τουλάχιστον ένας από αυτούς δεν είχε έγκυρο εισιτήριο.

«Ο Σερκάν Τσ. σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά», ανακοίνωσε η Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη επιτόπου και, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «είναι Έλληνας πολίτης χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του και τη διεξαγωγή έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

«Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς –οι πολιτικοί, η κοινωνία– πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους της χώρας. Εμείς στην Deutsche Bahn θρηνούμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

Η Deutsche Bahn γνωστοποίησε ακόμη ότι στις 4/2 τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα τρένα και τους σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

«Βαθιά σοκαρισμένος» εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του».

Όπως σημείωσε, η ενέργεια αυτή «έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη σιδηροδρομική κοινότητα και αποτελεί μια τρομερή έκφραση της μακροχρόνιας αύξησης της επιθετικότητας και της βίας εναντίον των ελεγκτών τρένων», ζητώντας ταυτόχρονα στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία εργαζομένων και επιβατών.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφανι Χούμπιγκ, δήλωσε τη «βαθιά ανησυχία» της για το συμβάν και υπογράμμισε πως «η ανθρωποκτονία υπόκειται σε αυστηρές ποινές σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα και ο δράστης θα λογοδοτήσει για αυτήν την πράξη».

Από την πλευρά των σωμάτων ασφαλείας, ο επικεφαλής του αστυνομικού συνδικάτου, Αντρέας Ρόσκοπφ, μίλησε στην BILD για μια «νέα διάσταση της βίας» και ζήτησε ενίσχυση του προσωπικού τόσο στην αστυνομία όσο και στην ασφάλεια της Deutsche Bahn.

«Είναι πλέον απαραίτητες οι ολοκληρωμένες περιπολίες τριών αξιωματικών, παρακολούθηση με κάμερα που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σαφείς εξουσίες. Τα λόγια από τους υπευθύνους δεν είναι πλέον αποδεκτά», ανέφερε ο κ. Ρόσκοπφ.

«Επιτήρηση με κάμερες, διπλές περιπολίες, ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, έλεγχοι αποσκευών – το πλήρες πακέτο», ζήτησε και ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Σβεν Σούλτσε.

«Αυτή η νοοτροπία υπνηλίας πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

«Δεν πρέπει να ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό», δήλωσε ο επικεφαλής του σιδηροδρομικού σωματείου EVG, Μάρτιν Μπούρκερτ. «Είμαστε σοκαρισμένοι και θρηνούμε τον συνάδελφό μας. Σήμερα, η σιδηροδρομική οικογένεια παραμένει ακίνητη. Και από αύριο, θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την πίεση. Αυτή η βάναυση επίθεση πρέπει τώρα να υποκινήσει μια αλλαγή τρόπου σκέψης. Αναμένουμε από τους πολιτικούς να λάβουν άμεσα μέτρα για μεγαλύτερη ασφάλεια», υπογράμμισε.

Με άρθρο γνώμης της, η εφημερίδα BILD ζητά «Σεβασμό, ακόμη και όταν έχουμε εκνευριστεί» και επισημαίνει ότι ο άτυχος ελεγκτής έχασε τη ζωή του ενώ «έκανε απλώς τη δουλειά του».

Ο συντάκτης προσθέτει ότι οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σε αντίστοιχες καταστάσεις. «Το θέμα δεν είναι ένας ψευτοηρωισμός, αλλά ο σεβασμός που οφείλουμε, ακόμη και προς εκείνους που μπορεί να μας ενοχλούν. Όπως εμείς θέλουμε να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και για το προσωπικό των τρένων (…) Δεν γνωρίζουμε τι θα είχε συμβεί αν ο Σερκάν Τσ. είχε δεχθεί βοήθεια, αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε: να παρέμβουμε, διότι αν δεν το κάνουμε, τότε συμμετέχουμε κι εμείς στην ηθική κατάπτωση».