Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις πληρωμές.

Το ποσό των 26.885.193,93 ευρώ θα δοθεί σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

- 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.