Οι εικόνες, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ιστοσελίδα δημοπρασιών και χρονολογούνται από την Πρωτομαγιά του 1944, προκαλούν σοκ και συγκίνηση, καθώς αποτυπώνουν τις ύστατες στιγμές ανθρώπων λίγο πριν την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή.

Η πρώτη αναγνώριση φωτογραφίας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αφορά τις τελευταίες στιγμές ορισμένων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους Ναζί στην Καισαριανή.

Πρόκειται για φωτογραφίες των οποίων την ύπαρξη αγνοούσαμε για 82 χρόνια και που σήμερα εμφανίζονται ως μια καθυστερημένη αλλά ισχυρή μαρτυρία της Ιστορίας.

Οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προέρχονται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα. Δημοσιοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας στο eBay από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστή η ταυτότητα του φωτογράφου, και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στη σελίδα «Greece at WWII Archives».

Η πρώτη ταυτοποίηση μίας από αυτές τις φωτογραφίες αφορά έναν από τους εκτελεσμένους της Καισαριανής. Ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο αναγνωρίστηκε ως ο Βασίλειος Παπαδήμας και είναι η πρώτη επίσημη ταυτοποίηση της συγκεκριμένης εικόνας.

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και το 1938 απέκτησε πτυχίο πρακτικού μηχανικού. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας (ΑΕΟΠ) στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων ονομάτων που είχε παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση στις δυνάμεις κατοχής. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Ναυπλίου και κατόπιν σε εκείνο της Λάρισας. Ήταν αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα.

Σε άλλη φωτογραφία διακρίνεται ένα νεαρό πρόσωπο φαίνεται πως χαμογελά. Πρόκειται, για τον Ηλία Ρίζο του Δημητρίου, νέο παιδί, που δούλευε σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών, κουλουριών και ψωμιού στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα). Όταν οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, Έλληνες συνεργάτες τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν. Κρατήθηκε αρχικά στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.

