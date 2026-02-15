Μια νέα στρατηγική που θα συζητηθεί αρκετά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

«Με ειδικό τάγμα σχεδιάζει η Ελλάδα να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό συγκρότηση», αποκαλύπτει με το πρώτο της θέμα η «Καθημερινή» της Κυριακής.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Βασίλης Νέδος, «στη Δύναμη δεν θα συμπεριλαμβάνονται μόνο μονάδες του Υγειονομικού Σώματος και του Μηχανικού, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, αλλά και μονάδες του Υγειονομικού Σώματος και του Μηχανικού, αλλά και μονάδες με τεθωρακισμένα τροχοφόρα που θα έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλείας. Και πως οι ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή θα τελούν υπό τη διοίκηση των Αμερικανών και θα έχουν ως βάση την περίμετρο ασφαλείας που έχουν διαμορφώσει περί τη Γάζα οι ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας».

Είναι σαφές πως πρόκειται για μια απόφαση που ανεβάζει επίπεδο στη στρατηγική «ενεργός εμπλοκή στην επίλυση κρίσεων στην περιοχή». Μια στρατηγική που για την κυβέρνηση είναι ευκαιρία για την αναβάθμιση της χώρας στην περιοχή και για άλλες πολιτικές δυνάμεις πολύ επικίνδυνες.

Είναι ένα θέμα που προβλέπεται να συζητηθεί αρκετά.

Β.Σκ.