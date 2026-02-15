Γιατί ο Νίκος Δένδιας χτυπάει το καμπανάκι και τι ζητάει να αλλάξει στο Συνέδριο.

Για παρεμβάσεις του έως και το Συνέδριο της ΝΔ για το πώς το κόμμα μπορεί να αυξήσει την εκλογική του δύναμη που σήμερα είναι δημοσκοπικά κάτω από το 28,31% των ευρωεκλογών προϊδέασε ο Νίκος Δένδιας.

«Σε αυτήν την συγκυρία, ενώ μπαίνουμε στην τελευταία φάση της κυβερνητικής μας θητείας, οι μετρήσεις δείχνουν απόκλιση ανάμεσα στην παράταξη και στην εκλογική απήχηση του κόμματος. Το κόμμα είναι η εκλογική έκφραση της παράταξης», ειπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση της ΝΔ στην Κομοτηνή. «Αυτό το κενό, εμένα με απασχολεί και με απασχολεί πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν, στο πλαίσιο της προσπάθειας προς το προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό μας, που θα γίνει το Μάϊο όπως είπε ο Πρόεδρος, να βρούμε γιατί υπάρχει αυτό το κενό και να καλύψουμε αυτό το κενό».

Έστειλε όμως και άλλο μήνυμα ο υπουργός Άμυνας: «Εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεφαλαίου. Εμείς είμαστε η παράταξη των απλών ανθρώπων. Είμαστε η παράταξη του μέσου Έλληνα. Είμαστε η παράταξη του οικογενειάρχη, είμαστε η παράταξη αυτού που βγάζει το μεροκάματο, αυτού που παλεύει γι’ αυτό. Είμαστε η συνέχεια του λαϊκού κόμματος. Αυτό είμαστε. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Αυτό είναι το DNA μας».

Εδώ που τα λέμε η παρέμβαση αυτή του Νίκου Δένδια είναι ίσως η μόνη σοβαρή που έγινε έως τώρα στον προσυνεδριακό «διάλογο» της ΝΔ.

Τα προσυνέδρια μάλιστα εξελίσσονται σε πανηγυράκι και μάλιστα αποτυχημένο και δεν προσφέρουν και τίποτε στη χώρα...

Β.Σκ.