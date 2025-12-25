«Από καθαρή τύχη το ατύχημα δεν εξελίχθηκε σε δυστύχημα», επισημαίνει το Σωματείο.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Κόρινθο τη Δευτέρα 22/12 με αποτέλεσμα τρεις εργαζόμενοι του Δήμου να τραυματιστούν.

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση των Εργαζομένων Δήμου Κορίνθου, κατά την αποκομιδή απορριμμάτων, ιδιωτικό όχημα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου του Δήμου με συνέπεια τρείς εργαζόμενοι να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων, τονίζοντας πως «τα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια στον κλάδο αυτό είναι αρκετά σε αριθμό».

«Πρόκειται ωστόσο για ένα ακόμη ατύχημα, που προστίθεται στη μακρά λίστα των Εργατικών Ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο πηγάζει από την έλλειψη αυστηρών μέτρων Ασφαλείας και φυσικά την ασυδοσία ορισμένων πολιτών-οδηγών», επισημαίνει.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εν’ όψει και των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και καλεί, για πολλοστή φορά, όλους τους αρμόδιους φορείς να σκύψουν πάνω από το μείζον πρόβλημα των Εργατικών Ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Υγείας της Ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιβάλλεται δε να χορηγούνται από τους Δήμους όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να τηρούνται αυστηρά και ουσιαστικά οι κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος εξαιτίας της αδιαφορίας και της ανικανότητας των υπευθύνων στη λήψη μέτρων και στην επιβολή ποινών. Δεν αντέχει άλλον…».