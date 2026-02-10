Το δρόμο για τη φυλακή πήραν δύο από τους 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν για συμμετοχή στο κύκλωμα των λαθραίων τσιγάρων. Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι.

Οι απολογίες της πρώτης ομάδας των 11 συλληφθέντων, για το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα, ολοκληρώθηκε αργά απόψε.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο εξ ' αυτών, ενώ άλλοι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε κάποιους από αυτούς επιβλήθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Α.Τ. απαγόρευση εξόδου, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή εγγύησης.

Αύριο το πρωί έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων. Μεταξύ αυτών είναι και οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κακουργήματα όπως:

διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης

πλαστογραφία

λαθρεμπορία

υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων,

ενώ ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.