Βαρύ πλήγμα στο κράτος Δικαίου αποτελεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών η οποία έγινε πλέον συνώνυμο της συγκάλυψης. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή του, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση ως τη σημαντικότερη των τελευταίων ετών ενώ ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων.

Στην αγόρευσή του ο κ. Κεσσές ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που ήταν ένα από τα θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, υπογράμμισε τη «θεσμική υποχώρηση» που υπήρξε στην υπόθεση και τη συντονισμένη προσπάθεια να προστατευθούν οι δράστες από κακουργηματικές διώξεις.

Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας έκανε λόγο για «προκλητική ασυλία στους θύτες έναντι των θυμάτων» ενώ επεσήμανε την αδράνεια που επιδείχθηκε από θεσμικούς παράγοντες σε όλα τα στάδια διερεύνησης της υπόθεσης.

Έλαμψε δια της απουσίας του ο Ντογιάκος

Ειδικότερα, ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε στους πρώην εισαγγελείς του Αρείου Πάγου καταλογίζοντας στον κ. Ισίδωρο Ντογιάκο πως «έλαμψε δια της απουσίας του» καθώς «κάλεσε τον Κουκάκη στις 16 Αυγούστου του 2022 από τις διακοπές του για να διερευνήσει όχι το σκάνδαλο αλλά από που προέρχονται οι διαρροές στον Τύπο». Μιλώντας για την κ. Γεωργία Αδειλίνη, δεν παρέλειψε να σημειώσει πως ήταν αυτή «που αφαίρεσε το φάκελο από τους εισαγγελείς Πρωτοδικών στις 23.10.2023 μόλις ενημερώθηκε με εμπιστευτικό έγγραφο από το μέλος της ΑΔΑΕ κ. Μπακάλη ότι επρόκειτο να εκτελεστεί η εισαγγελική παραγγελία των της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για διασταύρωση της λίστας της ΑΠΔΠΧ με τις άρσεις απορρήτου από την ΕΥΠ».

Ο επόμενος που αδράνησε, σύμφωνα με το συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, ήταν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, καθώς, όπως είπε, «διενέργησε μια επιφανειακή έρευνα». Ακολούθησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία εξέδωσε πόρισμα πιστοποιώντας «ότι η ΕΥΠ/ΕΛΑΣ δεν υπέγραψε σύμβαση προμήθειας με τις εταιρίες Intellexa AΕ και Krikel για το λογισμικό Predator. Είναι το πόρισμα που κουνήθηκε περισσότερο στον αέρα για να επικκριθούν όσοι ισχυρίζονταν ότι υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator, ενώ αποτέλεσε και βασικό πυλώνα για την αρχειοθέτηση Ζήση – Αδειλίνη», τόνισε.

Στημένες ερωτήσεις και αχυράνθρωποι

Ο κ. Κεσσές μίλησε και για τις «στημένες» ερωτήσεις που δόθηκαν στον κατ’ ουσίαν «αχυράνθρωπο», του Γιάννη Λαβράνου και Σταμάτη Τρίμπαλη στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, σε μία διαδικασία που αποκάλεσε παρωδία. Υπενθύμισε δε στο δικαστήριο τις «κατ’ οίκον έρευνες με προειδοποίηση και χωρίς καμία στεγανότητα» της ΕΛ.ΑΣ., όπως καταδείχθηκαν από τη μαρτυρία του κ. Τρίμπαλη. Αναφορά έκανε και στον τρόπο που λειτούργησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία « δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Ο κ. Κεσσές υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης του κατηγορητηρίου ενώ τόνισε: «Δεν έχω συνομιλήσει με πολίτη, συνάδελφο ή δικαστικό λειτουργό που να μην έχει την ίδια εκτίμηση, ότι δηλαδή δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού με θύματα πολιτικό προσωπικό και δημοσιογράφους χαρακτηρίστηκε σκάνδαλο για δυο λόγους. Πρώτον γιατί επιτράπηκε η χρήση ενός τόσο επικίνδυνου εργαλείου στην Ελλάδα αλλά κυρίως για αυτό που ακολούθησε, τον πλήρη συντονισμό κατηγορουμένων, κράτους και θεσμών για την αποσιώπηση της αλήθειας».