Ορόσημο η εισήγηση του εισαγγελέα της δίκης για τις υποκλοπές, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ό,τι κι αν κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η εισήγηση του εισαγγελέα της δίκης για τις υποκλοπές, για την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορούμενων, συνιστά «ορόσημο για τη διαλεύκανση αυτής της δυσώδους υπόθεσης», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, παραθέτει απόσπασμα από την αγόρευση του εισαγγελέα, στην οποία υπογράμμισε ότι η χρήση του Predator παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν» και συμπλήρωσε ότι «τυχόν χρήση της από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η εισήγηση του εισαγγελέα Δ. Παυλίδη για την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορούμενων στην υπόθεση των υποκλοπών, συνιστά ορόσημο για τη διαλεύκανση αυτής της δυσώδους υπόθεσης.

Αξίζει να επισημανθεί πως κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας τόνισε πως η χρήση του Predator «παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν». Και πρόσθεσε: «Και τυχόν χρήση της από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης». Ο εισαγγελέας επισήμανε ακόμη τη συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, σημειώνοντας πως πρόκειται για «σύμπτωση που έχει σημασία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, είχε καταγγείλει πως η παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων, αλλά και της ηγεσίας του Στρατού δεν μπορεί παρά να είναι μια αμιγώς πολιτική ενέργεια. Οι πάντες θυμούνται πως ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση, οι οποίες απορρέουν και από το γεγονός ότι ήταν και παραμένει πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για ιδιωτικές ευθύνες. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί».