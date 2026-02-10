Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη βρέθηκε στην εκπομπή MEGA Stories, όπου και αναφέρθηκε στην γνωριμία της με τον Νίκο Ξυλούρη.

Το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου προβλήθηκε στο η εκπομπή «MEGA Stories», η οποία και παρουσίασε ένα οδοιπορικό-αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη η οποία και συμμετείχε στην παράσταση – αφιερωμένη στη ζωή του τραγουδιστή και λυράρη, αναφέρθηκε στην γνωριμία τους και στις τελευταίες στιγμές του Νίκου Ξυλούρη.

Η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην ημέρα που τον είδε για τελευταία φορά, όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο όσο εκείνος έδινε μία προσωπική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, θυμούμενη εκείνη την ημέρα, εξήγησε πως έξω από το δωμάτιό του, υπήρχαν λουλούδια και κόσμος που έκλαιγε:

«Έζησα το νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα την τελευταία ημέρα που πήγα να τον αποχαιρετήσω. Ήταν σιωπηλός στο κρεβάτι με αυτά τα γαλανά μάτια και κούναγε το κεφάλι του και μου λέει: «Θα ξανασυναντηθούμε;». Το λέω τώρα και ανατριχιάζω…. «Εννοείται θα ξανασυναντηθούμε». Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινότανε στο διάδρομο του νοσοκομείου. Ανθοπωλείο, ήταν τα λουλούδια από τη μία άκρης έως την άλλη. Όλοι κλαίγανε απ’ έξω γιατί όλοι ξέρανε που θα καταλήξει».

Σε άλλο σημείο της αφήγησής της, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Νίκου Ξυλούρη έτσι όπως τον γνώρισε η ίδια σε νεαρή ηλικία, χαρακτηρίζοντάς τον «γλεντζέ» και «πατρική φιγούρα».

«Ήταν ένας άνθρωπος φωτεινός, χαρούμενος, δίκαιος. Παθιασμένος με την Κρήτη. Παθιασμένος με τη λύρα, με την Ελλάδα… Αγαπούσε το φως. Ήταν ένας άνθρωπος που μέσα από τον ήχο του έβγαινε ολοκληρωμένος και άφησε μία τεράστια προσωπική σφραγίδα σε ότι είπε, αλλά και με τη στάση του…».

Θυμούμενη την γνωριμία τους, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είπε: «Συναντηθήκαμε με το Νίκο, κάναμε παρέα, τραγουδήσαμε πολύ, κάναμε συναυλίες στην Ελλάδα, τραγουδήσαμε στο εξωτερικό. Θυμάμαι υπέροχα πράγματα και υπέροχες στιγμές».

Με αφορμή μάλιστα αυτή την περιγραφή, θυμήθηκε και ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στην Στοκχόλμη όπου το κοινό χειροκροτούσε τον ερμηνευτή για πέντε λεπτά συνεχόμενα: «Τον χειροκροτούσε ο κόσμος 5 λεπτά και με το που βγήκε, ήρθε στο καμαρίνι και μου είπε: «Πάμε τώρα σε ένα ελληνικό εστιατόριο να κάνουμε τα δικά μας», και φυσικά στο εστιατόριο, χόρεψαν μέχρι και οι καρέκλες. Ήταν γλεντζές, αλλά μόνο με τα κρητικά του και όταν ένιωθα ασφάλεια γύρω του, με την καλή έννοια. Ήταν ένας άνθρωπος ευθύς, το τραγούδι του, έβγαινε από την ψυχή του».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο ταλέντο του, χαρακτηρίζοντας τη φωνή του «χάρισμα από το Θεό». Συγκεκριμένα εξήγησε: «Η φωνή του νομίζω ήταν χάρισμα από το Θεό. Δεν πήγε σε κανένα σχολείο. Ήταν ένα ακατέργαστο διαμάντι… Τα ηχοχρώματα του Νίκου είχαν μέσα το ελληνικό, το συγκινητικό, το χορευτικό, το κρητικό… Οι λέξεις δεν φτάνουν για να τον περιγράψουν. Ήταν πατρική φιγούρα και δίκαιος…».

