Μετά το ντουέτο τους με τίτλο «Δυο παράλληλοι δρόμοι».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου ανακοίνωσαν στα social media τη μεγάλη τους καλοκαιρινή περιοδεία.

«Χρόνια το συζητάμε αλλά όλο και κάτι μας εμποδίζει να το κάνουμε πράξη», αναφέρει ο Νίκος Πορτοκάλογλου στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή, μετά και το ντουέτο τους με τίτλο «Δυο παράλληλοι δρόμοι» το οποίο βρίσκουμε στο νέο του άλμπουμ.





Οι αναρτήσεις των δύο καλλιτεχνών

«Χρόνια το συζητάμε αλλά όλο και κάτι μας εμποδίζει να το κάνουμε πράξη. Έχουμε παίξει μαζί μόνο σε δύο συναυλίες σε διάστημα πέντε χρόνων, έχουμε συνεργαστεί στο Μουσικό Κουτί και πρόσφατα ηχογραφήσαμε ένα ντουέτο στο νέο μου άλμπουμ. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Δυο παράλληλοι δρόμοι» που επιτέλους τώρα συναντιούνται και «μας βγάζουν στην ίδια ακτή», σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία με την αγαπημένη μου, μεγάλη ερμηνεύτρια, την παθιασμένη, ακούραστη πρωταθλήτρια του τραγουδιού, με δυο λόγια, με το φαινόμενο Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Είμαι πανευτυχής και ανυπομονώ!!!».

«Επιτέλους θα ενωθούμε αυτό το καλοκαίρι και θα τραγουδήσουμε ΜΑΖΙ και τα παλιά και τα καινούργια μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στην ανάρτησή της στα social media:

«Με το ΦΙΛΟ μου και ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (Καλλιτεχνάρα) Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Νίκο μου !!!που αγαπώ βαθειά, που με συγκινεί με τις αλήθειες του και το ταλέντο του , που επιτέλους θα ενωθούμε αυτό το καλοκαίρι και θα τραγουδήσουμε ΜΑΖΙ και τα παλιά και τα καινούργια μας . Με μια καταπληκτική μπάντα θα βολταρουμε σε όλη την Ελλάδα θα σας συναντήσουμε και θα σας παρασύρουμε….

Ο χρόνος τρέχει χύμα κι εσείς δίνετε το σχήμα !!!

Καλή αντάμωση φίλοι μου Καλοκαίρι 2026 !!!».

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.