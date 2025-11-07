Το άλμπουμ με τίτλο «Ανάμεσα» θα το ακούσουμε και ζωντανά στις δύο συναυλίες του στο Παλλάς τον Δεκέμβριο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου επιστρέφει στη δισκογραφία μετά από οκτώ χρόνια αποχής.

Το νέο άλμπουμ του αγαπημένου τραγουδοποιού έχει τίτλο «Ανάμεσα» και περιλαμβάνει συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών όπως οι: Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιάννης Κότσιρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Ιουλία Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη, Βίκυ Καρατζόγλου, Βύρων Τσουράπης, Μυρτώ Βασιλείου, String Demons, Λευτέρης Πορτοκάλογλου.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου αναφέρει συγκεκριμένα: «Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια αποχής από την δισκογραφία και μαθητείας στο «Μουσικό Κουτί», επιστρέφω με νέο άλμπουμ και πετάω από χαρά! «Ανάμεσα» σε αγαπημένους φίλους και σπουδαίες φωνές: Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιάννης Κότσιρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Ιουλία Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη, Βίκυ Καρατζόγλου, Βύρων Τσουράπης, Μυρτώ Βασιλείου, String Demons, Λευτέρης Πορτοκάλογλου και ο παλιός μου συνεργάτης Χρυσόστομος Μουράτογλου ξανά στην παραγωγή. Καλή ακρόαση και αναμένω σχόλια!



Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την ANIMA by Stay Independent και μπορείτε να ακούσετε εδώ. Δημιουργία εξωφύλλου: Αχιλλέας Ραζής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάμεσα σε φίλους στο Παλλάς

Επίσης, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Ανάμεσα», ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.



Μαζί του, σε δύο ξεχωριστά βράδια γεμάτα συγκίνηση και μουσική, θα βρεθούν σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του τραγουδοποιού, για να μοιραστούν τη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός: Γιάννης Κότσιρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νεφέλη Φασούλη, Βίκυ Καρατζόγλου, Μυρτώ Βασιλείου, String Demons, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, Λευτέρης Πορτοκάλογλου.

Οι συναυλίες «Ανάμεσα σε φίλους» σηματοδοτούν τη ζωντανή πρεμιέρα του νέου δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει καινούργιο, πρωτότυπο υλικό και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές.



Παράλληλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονη αισθητική, πλούσιες ενορχηστρώσεις και έντονο συναισθηματικό φορτίο, που αποτυπώνει την ώριμη δημιουργική φάση ενός από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς τραγουδοποιούς της χώρας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική μουσική εμπειρία - μια συνάντηση «ανάμεσα» στο χθες και το σήμερα, ανάμεσα σε φωνές, ιστορίες και ήχους που μας ενώνουν.



Συντελεστές

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: τραγούδι, νέι

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Κατερίνα Λιάκη: πλήκτρα

Σοφοκλής Γκέκας: τύμπανα

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά

Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, λαούτο

Κώστας Μιχαλός: ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Βασίλης Κατσαμπέλας: κρουστά

Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία p.a.

Αγαπητός Καταξάκης: ηχοληψία stage

Μελίνα Ζερβάκη: φωτισμοί

Οργάνωση παραγωγής: 360ο Entertainment



Πληροφορίες



ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ, Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα

τηλ. 2103213100





ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

VIP: 75€

ΖΩΝΗ Α: 65€

ΖΩΝΗ Β: 55€

ΖΩΝΗ Γ: 45€

ΖΩΝΗ Δ: 30€

ΖΩΝΗ Ε: 18€

Για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει ειδική πρόσβαση. Τηλ. κρατήσεων & Πληροφορίες: Θέατρο Παλλάς - 2103213100

ONLINE ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES

- online: www.ticketservices.gr

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5% επί της τιμής του εισιτηρίου