Πετη Πέρκα και Άδωνις Γεωργιάδης σε έντονη αντιπαράθεση για τα...μαλλιά του υπουργού Υγείας.

Για όλα είχαν τσακωθεί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης με τους υπουργούς της κυβέρνησης, για τις… τρίχες όμως ποτέ μέχρι σήμερα.

Πετη Πέρκα και Άδωνις Γεωργιαδης το έκαναν και αυτό. Ολα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για την «κατασπατάληση» πόρων στις δομές Υγείας στο Αμύνταιο, ανέφερε στην βουλευτής της Νέας Αριστεράς: «Δεν σας είδα στα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας στο Αμύνταιο. Είστε κατά του έργου; Δεν είστε με τα καλά σας. Για βουλευτής Φλωρίνης δεν κάνετε. Να σας χαίρονται οι ψηφοφόροι σας, από τότε που πήγατε στο καράβι για τη Γάζα κάτι έπαθαν τα μυαλά σας, δεν εξηγείται αλλιώς!».

«Κι εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι από τότε που βάλατε καινούρια μαλλιά, πήραν τα μυαλά σας αέρα!», απάντησε η Πετη Πέρκα μιλώντας για διαστρέβλωση των λεγομένων της. «Οσες κορδέλες και να κόψετε, οι ανάγκες των συμπολιτών μου δεν καλύπτονται», πρόσθεσε.

«Λυπούμαι που δεν σας αρέσουν τα μαλλιά μου, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ!», ανταπάντησε ο υπουργός και εξαπέλυσε νέα πυρά στη βουλευτή για τη συμμετοχή της στο Global Flotilla. «Ως προς τα μυαλά σας, θα έχουμε μια διαφωνία. Το συμφέρον της Ελλάδας ήταν με το Ισραήλ και όχι με το καράβι που ήσασταν. Βλάψατε το εθνικό συμφέρον!», σημείωσε.

