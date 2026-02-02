Ο 46χρονος υπέκυψε ύστερα από μία εβδομάδα νοσηλείας στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Πέθανε ο 46χρονος άνδρας ο οποίος είχε παρασυρθεί τη Δευτέρα 26/1 από Ι.Χ αυτοκίνητο στην οδό Μεραρχίας, στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταφερεθεί στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο παρά τις υπεράνρθωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, καθώς στο παρελθόν είχε ξαναπέσει θύμα τροχαίου και εγκατάλειψης.

Για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος κατηγορείται να εγκατάλειψη θύματος σε τροχαίο ατύχημα. Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.