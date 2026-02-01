Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών πραγματοποιεί διαρκείς εργασίες αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο,

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε στον δρόμο προς τον Λαϊλιά Σερρών, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα οχήματα αποκλείστηκαν λόγω της συνεχούς χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έφτασαν εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής, ύστερα από κλήση στο 112.

Η έντονη χιονόπτωση, που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, προκάλεσε προβλήματα στην πρόσβαση προς το βουνό, ενώ η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών οδήγησε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών να διακόψει νωρίτερα τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά, το οποίο έκλεισε στις 14:00 για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΣ Σερρών επισημαίνει ότι «η ανάβαση στο βουνό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

με τις αρχές να καλούν τους επισκέπτες «να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή», καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες στην ευρύτερη περιοχή.