Ο 58χρονος παρέσυρε και εγκατέλειψε έναν 46χρονο στο κέντρο των Σερρών.

Ενώπιον του εισαγγελέα Σερρών οδηγήθηκε σήμερα ένας 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε έναν 46χρονο άνδρα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του τροχαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 26/1 στους δρόμους της πόλης των Σερρών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 46χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σερρών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Ο 58χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, Τρίτη, ενώ σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο στις ανακριτικές αρχές Σερρών και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση