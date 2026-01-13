Εξετάζεται ακόμη και το σενάριο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου πριν καταλήξει.

Σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, καθώς οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής και δεύτερου ατόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, γίνεται αναζήτηση γενετικού υλικού (DNA) που ενδέχεται να ανήκει σε άλλο πρόσωπο, πέραν του 16χρονου που έχει ήδη ομολογήσει τον αρχικό ξυλοδαρμό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, κατά την οποία παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από προσωπική αντιπαράθεση, με τον ίδιο να αναφέρει ότι κατάφερε στον 17χρονο δύο έως τρεις γροθιές και μία γονατιά στο κεφάλι, πριν σταματήσει όταν εκείνος έπεσε στο έδαφος. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος του 17χρονου ενδέχεται να προήλθε από άλλο περιστατικό, όπως τροχαίο ή επίθεση από τρίτο πρόσωπο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στο ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αρχική επίθεση στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών, ο 17χρονος, αιμόφυρτος, μετέβη σε κατάστημα τυχερών παιγνίων, όπου ζήτησε να καθαριστεί στην τουαλέτα και παρέμεινε εκεί για περίπου 20 λεπτά.

Στη συνέχεια αποχώρησε με φίλους του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο σπίτι. Η αστυνομία εκτιμά ότι στον ακάλυπτο χώρο της οικίας του ο 17χρονος δέχθηκε νέα, ιδιαίτερα βίαιη επίθεση. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για εκτεταμένα και σφοδρά χτυπήματα σε όλο το σώμα, με αποτέλεσμα ακόμη και ρήξη αορτής — ένα εύρημα εξαιρετικά σπάνιο σε περιπτώσεις σωματικών κακώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι εντόπισε ίχνη αίματος και σε άλλο σημείο, μακριά από το πρακτορείο τυχερών παιγνίων, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο πολλαπλών επιθέσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

