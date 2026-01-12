Οι γονείς και τα αδέλφια του 17χρονου κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μιλήσει στην αστυνομία για να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατό του.

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία των Σερρών αλλά και το πανελλήνιο μετά τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου, ο οποίος βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένος και νεκρός σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας όπου διέμενε. Ο πατέρας του παιδιού περιγράφει με πόνο: «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά. Και όταν τον βρήκαμε, δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την εικόνα που αντίκρυσα».

Οι γονείς ζητούν να διευκρινιστεί εάν ο 15χρονος κατηγορούμενος ενήργησε μόνος του ή αν υπήρχαν και άλλα άτομα που συνέβαλαν στο θανατηφόρο χτύπημα. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, επισημαίνει ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε το παιδί ήταν τόσο σοβαρά που είναι σχεδόν αδύνατον να προήλθαν από ένα μόνο άτομο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmq1jqybdeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

16χρονος: «Με το χέρι στην καρδιά, εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο»

Ο 16χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι χτύπησε τον 17χρονο μόνο στο πρόσωπο, χωρίς πρόθεση να τον σκοτώσει. Ο δικηγόρος του, Μανώλης Βονικάκης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά στοιχεία, η βία που ασκήθηκε δεν θα μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει στο θάνατο. «Αρνούμαι την κατηγορία. Όταν συνάντησα τον 17χρονο, πήγα προς το μέρος του στα σκαλιά της Μητρόπολης και του είπα με ύφος ‘τι είπες στην κοπέλα μου;’. Του έδωσα 2 – 3 μπουνιές στο κεφάλι και 2 γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Με το που έπεσε κάτω, σταμάτησα να τον χτυπάω. Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι – πρόσωπο από την μπροστινή πλευρά, πουθενά αλλού. Δεν ξέρω γιατί έχει κι αλλού χτυπήματα. Εγώ τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο. Σηκώθηκε το παιδί κι έφυγε», λέει ο 16χρονος στην απολογία του.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, ο 17χρονος είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στα πλευρά, ρήξη σπλήνας, ρήξη αορτής, τραύματα στον λαιμό και στα χείλη και εσωτερική αιμορραγία, από την οποία κατέληξε. Αυτό που προκαλεί επίσης τρομερή εντύπωση είναι το γεγονός ότι κανείς, ούτε οι φίλοι του που ήταν παρόντες στον ξυλοδαρμό του, ούτε άνθρωποι που τον είδαν μετά, δεν ειδοποίησαν ένα ασθενοφόρο, ένα περιπολικό ή τους γονείς του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmpqyu7yu9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας του: «Ο Άγγελος έφυγε σαν Άγγελος»

«Αυτά που άκουσα δεν τα ήξερα. Πρώτη μου φορά ακούω αυτά που είπατε. Ο γιος μου ήταν 2 μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω». «Δεν ξέρω αν ήταν ένας αν ήταν 100. Είχα έναν άντρα. Ήταν δυνατό παιδί ο Άγγελος στην ψυχή», σημειώνει. Όπως λέει η ίδια: «Εγώ τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να φεύγει μακριά από το κακό, να βοηθάει τον αδύναμο, να εμπιστεύεται τους νόμους και τον έκανα άντρα σωστό. Και τι πήρα; Το παιδί μου νεκρό. Αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ήταν ο έφηβος ο γιος μου αντιμέτωπος με τι; Με την ανεπάρκεια της Πολιτείας που το παιδί, ο δολοφόνος είναι το παιδί. Ποιο λέμε παιδί; Τον δολοφόνο τον λέμε παιδί;». Η μητέρα του Άγγελου περιγράφει τον γιο της ως ευγενικό, κοινωνικό και αγαπητό και απευθύνει έκκληση: «Στην μνήμη του παιδιά, μιλήστε, διαφοροποιηθείτε. Ο Άγγελος που ξέρατε αυτό θα έκανε για εσάς. Μιλήστε. Είναι το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για αυτόν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmphq0ec1oh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σέρρες: Τα ιατροδικαστικά ευρήματα που εστιάζουν οι αρχές

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη σπλήνας και αορτής, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερης επίθεσης στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. Ο κατηγορούμενος είχε εμπειρία στις πολεμικές τέχνες, ενώ υπήρχε έντονη αντιζηλία μεταξύ των δύο παιδιών λόγω προσωπικών διαφορών. Το περιστατικό σημειώθηκε παραμονή Θεοφανίων, παρουσία άλλων ανηλίκων που παρακολουθούσαν. Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, με στόχο να αποκαλυφθούν όλες οι συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmpo3xlfu7d?integrationId=40599y14juihe6ly}