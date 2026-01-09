Προφυλακίστηκε ο 15χρονος για το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου, έρευνα για την εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 15χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρρες το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η απόφαση λήφθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Αμέσως μετά, ο ανήλικος απομακρύνθηκε από την πίσω πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ένταση, καθώς έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί φίλοι του αλλά και η αδελφή του θύματος ζητώντας δικαίωση. Σύμφωνα με την προανακριτική του κατάθεση, ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον 17χρονο με αφορμή μία κοπέλα. Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα, αναφέροντας ότι τα χτυπήματα που προκάλεσε αφορούσαν κυρίως το κεφάλι.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Έρευνα για εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με τις αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ανήλικων προσώπων στον ξυλοδαρμό καθώς τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 17χρονος δείχνουν μεγάλη βιαιότητα και ένταση γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να υπήρξε γενικευμένη συμπλοκή το επίμαχο βράδυ. Ήδη έχου υπάρξει αναφορές ότι στην περιοχή δρουν συμμορίες εφήβων που εκφοβίζουν ανήλικους και διακινούν βίντεο με ξυλοδαρμούς.

