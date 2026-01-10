O 16χρονος ύποπτος ως δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου από έναν 16χρονο, στις Σέρρες.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου Άγγελου έδωσε νέα διάσταση για τη δολοφονία, μιλώντας για παραπάνω από έναν δράστη που ενεπλάκη στον ξυλοδαρμό. «Οι υποψίες μας ήταν πάντοτε ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφερθούν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», είπε, μιλώντας σήμερα (10/01) στο MEGA.

«Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο, δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», είπε ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στον ALPHA.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfkz7nzitjs9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος προσέθεσε ότι «έχουμε υπόψη μας κάποιο βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες κάμερες, έχει σημασία να μην προτρέχουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Το παιδί δεν βρέθηκε σε ένα υπόγειο, σε μία αποθήκη. Βρέθηκε σε έναν ακάλυπτο χώρο έξω από την οικοδομή. Ζητάει η οικογένεια να ανοίξουν τα στόματα από παιδιά που ενδεχομένως να φοβούνται. Τα στοιχεία αφήνουν ερωτήματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfkzg0ajn9fl?integrationId=40599y14juihe6ly}