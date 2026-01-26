«Υπήρχε καταγγελία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σερρών, όμως ο διευθυντής δεν απάντησε ποτέ».

Νέες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιστατικό φίμωσης μαθητή με χαρτοταινία από καθηγήτρια σε γυμνάσιο στις Σέρρες. Σύμφωνα με γονείς μαθητών του γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών, η καθηγήτρια και διευθύντρια της σχολικής μονάδας είχε απασχολήσει αρκετές φορές με τα όσα έλεγε και έπραττε μέσα στις αίθουσες που δίδασκε.

Εργαζόμενη του σχολείου, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, δήλωσε:

«Τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 2020-2021 ήταν εντάξει, αλλά μετά άρχισαν κάποια μικροπροβλήματα. Λέμε εντάξει, κάποια προβλήματα μπορεί να έχει όλοι μας έχουμε, διευθύνει ολόκληρο σχολείο λογικό, αλλά μετά από το 2022 και μετά έγινε αφόρητη. Έμπαινε μέσα στο μάθημα που έκαναν οι καθηγητές μάθημα και τους μάλωνε, επιτίθονταν σε προσωπικό επίπεδο σε όλους. Υπήρχε ένα γάτος εδώ της γειτονιάς είναι ο γάτος, απλά είπε μάλλον είναι η μετεμψύχωση του πατέρας της. Απλά φοβόμασταν, εγώ από το προηγούμενο βράδυ σκεφτόμουν πώς θα έρθω στη δουλειά. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyn34gng955?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθηθεί και όχι να τιμωρηθεί»

Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή αποκάλυψε ότι η καθηγήτρια ζήτησε αρχικά από την δίδυμη αδερφή του 13χρονου να πάει στο γραφείο και να φέρει την χαρτοταινία, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο σύλλογος γονέων, τόσο ο τωρινός όσο και ο προηγούμενος είχαν κάνει καταγγελία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού, όμως ο διευθυντής δεν απάντησε ποτέ. Ο τωρινός σύλλογος με το που ανέλαβε τον Σεπτέβρη κίνησε διαδικασίες μαζί με δικηγόρο προκειμένου να απομακρυνθεί η εν λόγω διευθύντρια. Τον προηγούμενο Μάρτιο ο σύλλογος είχε ζητήσει συνάντηση με την διευθύντρια παρουσία τον γονέων, στην οποία οι περισσότεροι δώσαμε το παρόν και ταυτόχρονα παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου μας αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος και ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας. Σε εκείνη τη συνάντηση ζήσαμε τον θέατρο του παραλόγου», είπε ο πατέρας του 13χρονου μαθητή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyn716qocg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με τη σειρά του, ο σύζυγος της 60χρονης εκπαιδευτικού αναφέρθηκε στη ψυχολογική κατάσταση της: «Είναι αδύνατη η επικοινωνία. Η γυναίκα μου πάσχει από σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Χρειάζεται ιατρική βοήθεια, την οποία αρνείται να δεχτεί. Από το 2005 μέχρι το 2022 έπαιρνε τη φαρμακευτική της αγωγή, ήταν μια χαρά, το 2022 την σταμάτησε και άρχισε η κατηφόρα. Η κατάστασή της επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Δεν γίνεται τίποτα. Ο προϊστάμενος τα ήξερε τα προβλήματα. Εδώ και τρία χρόνια επιτροπή καθηγητών πήγε στο γραφείο και του ανέφερε τα περιστατικά. Από το 2022 καθημερινά προβλήματα υπάρχουν, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Σκοτώνω το μυαλό μου, δεν μπορώ να βρω τι διαχείριση πρέπει να κάνω. Έχω παραιτηθεί».

Από τις Δευτέρα 26/1, η καθηγήτρια και διευθύντρια του γυμνασίου έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ενώ με εντολή του του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.