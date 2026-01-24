Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Συνελήφθη σε σχολείο των Σερρών καθηγήτρια με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες το πρωί σε γυμνάσιο στην περιοχή των Σερρών.

Μια 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου- σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews- την πρώτη διδακτική ώρα, έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί για αυτή την ενέργεια που έκανε σε βάρος του 13χρονου μαθητή.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Τι λέει το υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση για την καθηγήτρια στις Σέρρες.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφέρει πως «ενημερώθηκε για το περιστατικού που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών.

Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων».