Ο μαθητής ανέφερε ότι δέχτηκε αιματηρή επίθεση από ομάδα 5-6 ατόμων, τα οποία αναζητούνται.

Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι έξω από το 41ο ΓΕΛ Αθηνών στον Αγιο Παντελεήμονα όταν 17χρονος μαθητής εντοπίστηκε μαχαιρωμένος έξω από το σχολείο.

Καθηγητής του σχολείου λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι εντόπισε αιμόφυρτο 17χρονο μαθητή υπήκοο Κούβας που ήταν τραυματισμένος στον δεξί μηρό μετά από μαχαιριά. Άμεσα ο καθηγητής ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 17χρονο μαθητη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τον μαθητή, δέχθηκε επίθεση από ομάδα 5-6 ατόμων, τα οποία αναζητούνται από τις Αρχές. Στο σημείο που εντοπίστηκε ο μαθητής έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Όπως αναφέρουν πηγές της Αστυνομίας, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο πίσω από την επίθεση να κρύβονται οπαδικά κίνητρα. Η διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλες τις μαρτυρίες και τις εικόνες από κάμερες ασφαλείας.

Εικόνες από το σημείο που βρέθηκε μαχαιρωμένος ο μαθητής