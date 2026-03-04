Παράλληλα, δύο ελικόπτερα Wildcat θα φτάσουν στην Κύπρο πριν από την άφιξη του Dragon.

Την επόμενη εβδομάδα θα αναπτυχθεί το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon στην Κύπρο.

Το HMS Dragon θα αναχωρήσει από την Βρετανία για την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων που επικαλείται το Sky News.Το αντιτορπιλικό Type 45, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πόρτσμουθ, φορτώνεται με πυρομαχικά πριν τον απόπλου για τη Μεσόγειο την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσαν.

Οι ίδιες πηγές αρνήθηκαν ότι η χρονική αυτή στιγμή οφείλεται σε λόγους εξοικονόμησης κόστους ή δημοσιονομικών ανησυχιών, λέγοντας ότι η Βρετανία ζυγίζει τις ανταγωνιστικές παγκόσμιες προτεραιότητες σε όλη τη Μέση Ανατολή και τον Βορρά. Παράλληλα, δύο ελικόπτερα Wildcat θα φτάσουν στην περιοχή πριν από την άφιξη του Dragon.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ακόμα πως τα αμερικανικά αντιτορπιλικά πιθανόν να αρχίσουν να φτάνουν σε βρετανικές βάσεις τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ξεκινήσουν επιχειρήσεις στο Ιράν.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Sky News, drone που στόχευσε την βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν, παρά το γεγονός ότι ήταν μια συσκευή τύπου Shahed που χρησιμοποιείται συνήθως από το καθεστώς στην Τεχεράνη. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρξε μείωση στον ρυθμό εκτόξευσης ιρανικών drone και βαλλιστικών πυραύλων, κάτι που εξηγείται από τις αμερικανικές επιθέσεις στις θέσεις εκτόξευσης.

Υπήρξε, ωστόσο, επιφύλαξη ότι το Ιράν μπορεί να περιορίχει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους για να διατηρήσει τις επιθέσεις του σε χώρες της Μέσης Ανατολής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αξιωματούχος, εκτιμά πως εάν ο τρέχων ρυθμός εκτόξευσης συνεχιζόταν, τότε το Ιράν θα είχε αρκετές ακόμη ημέρες επιθετικής ικανότητας.

Οι αξιωματούχοι άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι τα αποθέματα αμυντικών πυραύλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα, δεδομένου του μεγάλου αριθμού drones και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν. Δήλωσαν ακόμα πως δεν αποκλείουν τίποτα όσον αφορά την εμπλοκή της Βρετανίας καθώς εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή.

