Ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, επέβαλε το δικαστήριο στην 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 14χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Στην απολογία της είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στην συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη βρήκε δεμένο τον 14χρονο. Η 60χρονη έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι έμαθε για το συμβάν από την κόρη της.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.