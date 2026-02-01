Τη σορό εντόπισε περαστικός που διερχόταν τυχαία από το συγκεκριμένο σημείο.

Νεκρός εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (01/2) ένας νεαρός άνδρας στην περιοχή της Νέας Περάμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε μέσα σε ρέμα, ενώ η ηλικία του εκτιμάται περίπου στα 30 έτη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το σενάριο που εξετάζεται

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για εξαφανισμένο νεαρό 27 ετών, την εξαφάνιση του οποίου είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα (26.01) η συντροφός του, επισημαίνοντας οτι υπάρχουν φόβοι να τον έχουν απαγάγει.

Όπως η ίδια περιέγραψε στις Αρχές, από τις κάμερες είδε 4 ενόπλους να αρπάζουν τον 27χρονο και να τον βάζουν σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν κλεμμένο. Ο νεαρός έχει καταγωγή από την Κρήτη και δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η αναγνώρισή του είναι πολύ δύσκολη καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, όμως είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόσωπο καθώς πολλά χαρακτηριστικά ταιριάζουν.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.