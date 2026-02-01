Αναλυτικά τα όσα θα μπορούσε να καταθέσει ο πληροφοριοδότης.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου την Πέμπτη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και η Ταχυδρομική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν την πρώτη τους αμοιβή σε πληροφοριοδότη βάσει μιας νέας πολιτικής που ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Όπως αναφέρει το thehill: «Αυτό μας επέτρεψε να εξαρθρώσουμε ένα σχέδιο απάτης 16 εκατομμυρίων δολαρίων που εξαπατούσε Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε η Μπόντι σε μια ανάρτηση στην κοινωνική πλατφόρμα X.

Η αμοιβή του 1 εκατομμυρίου δολαρίων δόθηκε σε συνεργασία με την Ταχυδρομική Υπηρεσία επειδή οι πληροφορίες του πληροφοριοδότη περιελάμβαναν ένα φερόμενο σχέδιο που περιελάμβανε την αποστολή εγγράφων μέσω ταχυδρομείου. Ο πληροφοριοδότης, του οποίου το όνομα δεν κατονομάστηκε από το DOJ, έδωσε πληροφορίες που οδήγησαν στην επιβολή ποινικών και αντιμονοπωλιακών κατηγοριών κατά της EBlock Corporation, μιας εταιρείας ηλεκτρονικών δημοπρασιών οχημάτων.

«Οι πληροφοριοδότες χρησιμεύουν ως το μεγαλύτερο απολυμαντικό του Δικαιοσύνης κατά των εγκληματικών αντιμονοπωλιακών συνωμοσιών», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Omeed A. Assefi της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Ένα αυτοκίνητο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά που θα κάνουν οι περισσότεροι Αμερικανοί στη ζωή τους. Αυτός ο πληροφοριοδότης βοήθησε στην αποκάλυψη ενός απροκάλυπτου σχεδίου 16 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε πιο ακριβή την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τους εργατικούς Αμερικανούς σε όλη τη χώρα».

Η EBlock Corporation, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς μιας άλλης εταιρείας, φέρεται να συμμετείχε στην «τοποθέτηση ψεύτικων προσφορών με σκοπό την τεχνητή αύξηση των τιμών πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ως αποτέλεσμα, η EBlock Corporation θα λάβει πρόστιμο 3,28 εκατομμυρίων δολαρίων και, στο πλαίσιο μιας αναβολής της δίωξης, πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός κατάλληλου προγράμματος συμμόρφωσης και της συνεργασίας με την τρέχουσα ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το FBI και η Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης διεξήγαγαν την έρευνα.

«Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε την U.S. Mail για να στείλει έγγραφα σχετικά με το σχέδιο. Ένα σχέδιο που εκτιμούσε τα παράνομα κέρδη έναντι της προστασίας ανυποψίαστων αγοραστών αυτοκινήτων. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Ταχυδρομείων δεν ανέχεται αυτή την κατάχρηση της U.S. Mail ή των πελατών της και θα καταδιώξει αυτούς τους τύπους εγκληματιών όπου κι αν βρίσκονται», δήλωσε ο Gary Barksdale, επικεφαλής επιθεωρητής ταχυδρομείων της υπηρεσίας, σε ανακοίνωση της Πέμπτης.

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το νέο «Πρόγραμμα Ανταμοιβών για τους Πληροφοριοδότες» σε συντονισμό με την Ταχυδρομική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της αναφοράς «εγκλημάτων που σχετίζονται με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και υπονομεύουν την ανταγωνιστική διαδικασία ή τον ανταγωνισμό της αγοράς σε όλους τους κλάδους», σύμφωνα με δελτίο τύπου της εποχής.

«Αυτός ο μηχανισμός αναφοράς δίνει σε όσους έχουν έννομο συμφέρον να διατηρήσουν την ακεραιότητα της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας την ευκαιρία να συμμετάσχουν μαζί μας στον αγώνα», δήλωσε ο Barksdale τον Ιούλιο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) δήλωσε σε ανακοίνωση της Πέμπτης ότι οι πληροφοριοδότες που αναφέρουν πληροφορίες για παραβάσεις του αντιμονοπωλιακού δικαίου που οδηγούν σε ποινικά πρόστιμα ή άλλες ανακτήσεις ύψους τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων ενδέχεται να δικαιούνται να λάβουν αμοιβή για πληροφοριοδότες, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 15 έως 20 τοις εκατό του εισπραχθέντος ποσού.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά της εταιρικής συμπαιγνίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς — ελάτε μπροστά και βοηθήστε μας!» δήλωσε η Μπόντι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.