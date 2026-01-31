Αναλυτικά όλες οι αργίες του 2026.

Στις 23 Φεβρουαρίου έρχεται το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με τους μαθητές και τους εργαζομένους να έχουν την ευκαιρία για ένα σύντομο διάλειμμα ήδη από το Σάββατο 21/2.

Η Καθαρά Δευτέρα δε θεωρείται επίσημη αργία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, λόγω συλλογικών συμβάσεων, εθιμικού δικαίου ή επιχειρησιακής συνήθειας.

Οι εργαζόμενοι που δεν απασχοληθούν κατά την Καθαρά Δευτέρα σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχουν καμία μείωση μισθού. Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο.

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Oι επόμενες αργίες του 2026

23 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου (Τετάρτη) Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και Εθνική Επέτειος

10/4 Μεγάλη Παρασκευή

11/4 Μεγάλο Σάββατο

12/4 Κυριακή του Πάσχα

13/4 Δευτέρα του Πάσχα

1/5 (Παρασκευή) Εργατική Πρωτομαγιά

1/6 (Δευτέρα) Αγίου Πνεύματος

15/8 (Σάββατο) Κοίμηση της Θεοτόκου

28/10 (Τετάρτη) Εθνική Επέτειος του «Όχι»

25/12 (Παρασκευή) Χριστούγεννα

26/12 (Σάββατο) Σύναξη της Θεοτόκου

Τα τριήμερα του 2026