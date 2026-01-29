Η λίστα με τις γιορτές του μήνα που φέρνει χαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία στους μαθητές.

Μια ανάσα μας χωρίζει από την τελευταία σχολική μέρα του Γενάρη με τον Φεβρουάριο να φέρνει μαζί του και το πρώτο οριζόντιο τριήμερο της χρονιάς που σηματοδοτεί κλειστά σχολεία για τους μαθητές και ανάπαυλα για τους εργαζομένους.

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε «πέφτει» το πρώτο τριήμερο της χρονιάς, τι ισχύει για τα σχολεία

Φέτος το Πάσχα θα γιορταστεί νωρίς καθώς πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου γεγονός που συμπαρασύρει τόσο τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης όσο και της Καθαράς Δευτέρας με τις δύο μέρες να τιμώνται αντίστοιχα στις 12 Φεβρουαρίου και στις 23 Φεβρουαρίου. Μάλιστα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αναμένεται με ιδιαίτερη χαρά και προσμονή καθώς οι μαθητές θα απολαύσουν μια ανάπαυλα τριών γεμάτων ημερών χωρίς σχολικές υποχρεώσεις και διαβάσματα με την επάνοδο στα θρανία να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Φεβρουάριο: Οι περιοχές και οι ημερομηνίες

Πέραν της Καθαράς Δευτέρας για ορισμένους τυχερούς μαθητές υπάρχει δυνατότητα για εξτρά ανάπαυλα μέσα στο μήνα αν ο πολιούχος ή προστάτης της πόλης τους γιορτάζει τον δεύτερο μήνα του έτους. Η αρχή γίνεται με τους μαθητές σε Καλαμάτα και Γύθειο στις 2 Φεβρουαρίου που γιορτάζει ανήμερα της Υπαπαντής και λόγω Δευτέρας κερδίζουν και τριήμερο.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου τιμάται η γιορτή των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου που είναι πολιούχοι των Σπετσών.

Η επόμενη αργία ςίναι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου που τιμάται η γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Άγιος Χαράλαμπος τιμάται ως πολιούχος στα Φιλιατρά, την Πρέβεζα, τον Πύργο, το Ληξούρι, την Κέα, τους Παξούς, το Παλαιομονάστηρο Τρικάλων, στον Κρουσώνα Ηρακλείου, στις Θεσπιές Βοιωτίας και στην Κορησό Καστοριάς.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου τιμάται η γιορτή του Άγιου Βλάσση, πολιούχο του Ξυλοκάστρου. Η πόλη έχει αργία ανήμερα ως φόρο τιμής στον πολιούχος και προστάτης της.

Να σημειωθεί ότι οι μέρες της αργίας για τους πολιούχους αφορούν και τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές.